LA HAYA, Países Bajos — El banco central neerlandés anunció este miércoles que ha trasladado fuera de Norteamérica una parte de sus reservas de oro, valoradas en miles de millones de dólares, en una medida que describió como «preparación ante una crisis» en un momento de inestabilidad política mundial.

Según el informe, entre marzo y agosto se transfirieron a Londres unas 86 toneladas métricas (94.8 toneladas) de oro del total combinado de unas 313 toneladas métricas (345 toneladas) que se encontraban en Nueva York y Ottawa (Canadá). Antes del traslado, Nueva York albergaba el 31,3 % del oro neerlandés y Ottawa, el 19.7 %. Tras el traslado, ambas ciudades albergan ahora el 18.5 %, según el banco.

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El banco posee 612.4 toneladas métricas (675 toneladas) de oro, cuyo valor ascendía a 72,200 millones de euros (unos 83,600 millones de dólares) a finales de 2025.

«Con este traslado, hemos mejorado la liquidez de nuestras reservas de oro», declaró el gobernador del banco, Olaf Sleijpen, en un comunicado escrito. «Esperamos no tener que recurrir a ellas nunca, pero sí necesitamos reforzar nuestra resiliencia y nuestra preparación».

Más de 27 toneladas métricas (30 toneladas) de oro fueron «transferidas físicamente» desde Estados Unidos y Canadá hasta la cámara acorazada, fuertemente vigilada, del banco neerlandés, situada en una base militar cerca de la localidad de Zeist, en el centro del país, según informó el banco, sin dar más detalles sobre cómo cruzaron exactamente los lingotes de oro el océano Atlántico. Se trasladó una cantidad similar de oro desde Zeist a Londres.

El resto de la reubicación se llevó a cabo vendiendo unas 59 toneladas métricas (65 toneladas) de oro en Nueva York y utilizando los ingresos obtenidos para comprar oro en Londres.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.