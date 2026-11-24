Ciudad del Vaticano. Francisco vio las “puertas del infierno” cuando comprendió la profundidad del escándalo de abusos sexuales del clero y experimentó visiones místicas del diablo a lo largo de su ministerio, según extractos de su diario personal publicados el martes por el Vaticano.

“El diario privado del papa Francisco” también revela que el argentino sufrió una profunda crisis espiritual en 2021-2022 relacionada con su tentaciones de ejercer el poder de manera omnipotente. La superó entregándose por completo a la misericordia de Dios.

El libro, que se publica en todo el mundo en varios idiomas, ofrece una mirada profundamente personal y casi voyeurista a la mente y al corazón de Francisco, y revela sus miedos, inseguridades, sueños y tentaciones más íntimas, que mantuvo ocultas al mundo. Lo muestra como una persona increíblemente dura consigo misma, que lamenta su sensación de inutilidad y vergüenza, y su confianza absoluta en que Dios lo guíe, incluso desde lo más profundo de la desesperación.

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El libro fue compilado por uno de los colaboradores más cercanos de Francisco, el cardenal Víctor Manuel Fernández, el teólogo argentino que dirige la oficina doctrinal del Vaticano. Fernández figura como autor, ya que sus comentarios contextualizan las entradas del diario.

Escrito en un calendario encuadernado en cuero que usó como cuaderno, comienza en 1992, cuando Jorge Mario Bergoglio era obispo auxiliar de Buenos Aires. Continúa durante su etapa como cardenal arzobispo de la capital argentina y, finalmente, como papa. La última entrada es del 18 de agosto de 2024.

Tormentos espirituales y encuentros con el diablo

Las partes más conmovedoras son las revelaciones de Francisco sobre sus propios tormentos espirituales y lo que describió como encuentros con el diablo —encuentros viscerales, tangibles y aparentemente aterradores. Dos ocurrieron cuando estaba en Buenos Aires y el tercero después de su desastroso viaje a Chile en 2018.

“Unos días después de regresar a Roma, estaba en una reunión. Lo vi y escuché su voz, triunfante, poseyéndolo todo. ‘Ahora he conseguido todo lo que quería’”, escribió Francisco citando al diablo en una entrada del 24 de enero de 2021. “Así como no puedo olvidar sus ojos de los dos anteriores, en este caso no puedo olvidar el poderoso ronquido de su voz”.

Durante la visita a Chile en enero de 2018, Francisco provocó un escándalo al desacreditar a las víctimas del abusador más notorio de Chile. Después de que reporteros, incluyendo de The Associated Press, lo cuestionaran durante su conferencia de prensa a bordo del avión de regreso, encargó una investigación y se dio cuenta de que las víctimas tenían razón, de que él estaba equivocado y de que la jerarquía chilena lo había engañado.

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“Devastado por la situación en Chile y el diálogo con los periodistas en el avión, tomé conciencia de lo grave que era el problema”, escribiría pontífice más tarde. ”Me costó admitir lo que pasó en Chile; no pensé que fuera tan grave”.

El 7 de junio de 2018, unos meses después de su regreso, Francisco señaló que “vi la entrada al infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas” en el escándalo chileno.

En julio y agosto de ese año, mientras lidiaba con las consecuencias, escribió: “¡Qué vergüenza y qué mal ha traído esto a la Iglesia!” y “Una vez más, las puertas del infierno (…) Que la santidad y la conversión abunden en medio de tantos escándalos”.

Pero su crisis espiritual no llegaría hasta unos años después.

19 Fotos El argentino se presentó al mundo en el balcón de la logia central de la basílica de San Pedro el 13 de marzo de 2013.

Crisis espiritual en 2021-2022

El libro sitúa el inicio de la crisis el 24 de enero de 2021. En la víspera, Francisco canceló varias apariciones públicas debido a lo que el Vaticano dijo que era un empeoramiento de su ciática.

Fernández revela, sin embargo, que el papa sufría un dolor “insoportable” por un problema intestinal que, en julio de 2021, lo llevaría al hospital durante 10 días para una cirugía en la que le extirparon 33 centímetros (13 pulgadas) de colon.

En enero, mientras el mundo seguía inmerso en la pandemia del COVID-19, el Vaticano estaba sumido en una agitación total a raíz de la investigación financiera a gran escala autorizada por Francisco.

Unos meses antes, en septiembre de 2020, había destituido un antiguo colaborador cercano, el cardenal Angelo Becciu, convencido de que había malversado dinero de la Santa Sede. El escándalo —y su convicción de que una red de corrupción había envuelto a la Secretaría de Estado vaticana— condujo a una investigación sin precedentes y a años de procedimientos judiciales con los que buscó demostrar su disposición a acabar con las irregularidades financieras.

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El juicio terminó con algunas condenas, incluida la de Becciu, pero gran parte de la tesis de los fiscales sobre una vasta conspiración de corrupción fue desestimada. Las apelaciones siguen en curso, y el propio papel de Francisco en la investigación es un asunto clave para la defensa.

El texto de Fernández no menciona el juicio, aunque lo insinúa al revelar reflexiones posteriores del papa de que su crisis espiritual de 2021-2022 estuvo “mezclada con cuestiones de gobierno, presión respecto a decisiones a tomar, y aridez y desolación”.

Al final, Fernández escribe que la crisis estuvo relacionada principalmente con el ejercicio del poder por parte de Francisco, la tentación de la omnipotencia y la creencia de que estaba por encima del mundo. Es un vicio que el pontífice admitió públicamente en 2013, en su primera entrevista en el cargo, cuando reconoció una tendencia a ejercer el poder de manera “autoritaria”.

Es significativo que estuviera atormentado por algo que sus críticos a menudo lo reprochaban: un estilo de gobierno autoritario y solitario, propio de un monarca absoluto y líder supremo de los 1,400 millones de católicos del mundo.

Para Francisco, la tentación de la omnipotencia era el diablo tentándolo con una “curiosidad reductiva”, o la creencia de que él solo podía resolver los problemas de todos y, en esencia, considerarse a sí mismo como Dios.

Para el 30 de diciembre de 2022, Francisco había superado aparentemente la crisis al confiarse a Dios. Fernández apunta que, para entonces, el papa comprendió que lo que comenzó el 24 de enero de 2021 “fue una poderosa invitación del Señor a tomar conciencia de una acumulación de oscuridad interior que debía superar para poder ser libre”.

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Fernández señala que los dos últimos grandes documentos de enseñanza de la vida de Francisco —un texto de 2023 sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios y una encíclica de 2024 sobre el amor humano y divino de Cristo— son textos profundamente espirituales nacidos de esa crisis. Difieren en tono y contenido de los que a menudo se asocian con su pontificado.

Las partes más confidenciales, en clave

Aunque el libro revela algunos de los pensamientos más íntimos de Francisco, Fernández afirma que el papa escribió sus ideas más confidenciales en un código indescifrable, que no se reproduce.

El lector también se queda con la duda de qué dejó fuera de su selección del diario y qué más contexto podría haber aportado como uno de los asesores de mayor confianza de Francisco.

Fernández apunta que el diario casi no incluye información sobre asuntos de la Iglesia y que es, en realidad, un repositorio espiritual. Afirmó que omitió entradas que afectaban a terceros, aunque sí incluye algunas reflexiones personales de Francisco, entre ellas sobre el entonces cardenal Robert Prevost, hoy el papa León XIV: “Un gran pastor, un misionero generoso y un hombre irreprochable”.

19 Fotos Su elección resulta una novedad: es un cardenal joven y el primer papa proveniente de Estados Unidos.

León aprueba la obra

Fernández contó que Francisco le había mostrado el diario durante una de sus reuniones y le dijo “A partir de esto, lo verán todo”, confiándole en esencia esos escritos tras su muerte el 21 de abril de 2025.

Según contó, le mencionó los escritos a León unas semanas después de su elección.

“Añadí que deseaba estudiar estos materiales, darlos a conocer e interpretar el significado exacto de su contenido”, escribió Fernández. ”El Santo Padre mostró un intenso interés”.

La publicación póstuma de las reflexiones espirituales más íntimas de los papas no es algo inusual.

La autobiografía del papa Juan XXIII, “Diario de un alma”, fue publicada por su secretario en 1960. San Juan Pablo II quería que sus notas personales fueran quemadas tras su muerte, pero su secretario desobedeció sus deseos y mandó publicar los escritos en 2014.