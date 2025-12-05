Roma. El papa León XIV ha dado el paso más significativo hasta la fecha para corregir una de las medidas financieras más controvertidas del papa Francisco, al cancelar una comisión especial de recaudación de fondos de la Santa Sede que se anunció en circunstancias cuestionables durante la hospitalización del religioso argentino.

El pontífice suprimió oficialmente el jueves la comisión de recaudación, derogó sus estatutos y despidió a sus miembros. Además, decretó que sus activos pasarán a la Santa Sede en su conjunto, y que la oficina de patrimonio vaticana supervisará la disolución de la comisión.

PUBLICIDAD

Se formará un nuevo grupo de trabajo, con miembros aprobados por el papa, para elaborar propuestas de recaudación de fondos y una estructura adecuada para el futuro, según el decreto.

El decreto fue la última señal de que el primer papa estadounidense de la historia está cerrando los cabos sueltos del pontificado de Francisco. En la recta final del año, León está corrigiendo los problemas a medida que es necesario y cumple con las obligaciones del Año Santo de Francisco con la vista puesta en 2026, cuando podrá centrarse más en su propia agenda.

El Vaticano anunció la creación de la comisión, sus estatutos y sus miembros el 26 de febrero, mientras Francisco estaba ingresado luchando contra una neumonía bilateral. En aquel momento, el papa recibía la visita de los principales funcionarios de la secretaría de Estado.

La comisión estaba formada únicamente por italianos sin experiencia profesional en recaudación de fondos. Su presidente era el asesor de la secretaría de Estado, la misma oficina a la que Francisco había despojado previamente de su capacidad para gestionar activos tras perder decenas de millones de euros en un escandaloso acuerdo inmobiliario en Londres.

La concentración de poder en la secretaría de Estado, la falta de recaudadores de fondos calificados y la ausencia de estadounidenses en la junta —Estados Unidos es el mayor donante del Vaticano— generaron de inmediato dudas acerca de la credibilidad de la comisión. Para algunos, parecía que la secretaría, dirigida por italianos, estaba aprovechando la enfermedad del papa para anunciar un nuevo flujo de donaciones sin control hacia sus arcas después de que Francisco le quitara el fondo soberano de 600 millones de euros (684 millones de dólares) y se lo diera a otra oficina para gestionarlo como castigo por el fiasco de Londres.

El decreto del papa estadounidense parece un esfuerzo por empezar desde cero. Las donaciones son una fuente crucial de ingresos para la Santa Sede, y los donantes estadounidenses adinerados, en particular, esperaban que León, licenciado en matemáticas, impusiera una mayor transparencia financiera y responsabilidad en las cuentas del Vaticano.