MADRID - Los legisladores españoles ovacionaron al Papa León XIV el lunes después de que pidiera respeto para los derechos de los inmigrantes y el derecho internacional en un discurso histórico ante el parlamento que supuso un nuevo nivel de aceptación de la Iglesia Católica en un país abrumadoramente laico.

En el primer discurso papal a los legisladores españoles, el Papa estadounidense dijo que era necesaria una “renovación moral” en las legislaturas y en la vida pública para garantizar el respeto a la dignidad inherente de todas las personas, incluidos los inmigrantes, los no nacidos y los más vulnerables.

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“La grandeza moral de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar las vidas más frágiles”, dijo Leo.

Los discursos de papas ante asambleas legislativas extranjeras son poco frecuentes, ya que pueden implicar el reconocimiento de un líder religioso por parte de los legisladores. El Papa Francisco se dirigió a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos en 2015, y el Papa Benedicto XVI se dirigió a su país natal, el Bundestag alemán, en 2011.

El hecho de que Leo fuera invitado a hablar ante las Cortes Generales mostró un nivel de aceptación de la Iglesia Católica en un entorno político que podría haber sido impensable incluso hace unos años. La Iglesia católica fue uno de los pilares de la dictadura del general Francisco Franco y gozó de un amplio control e influencia en la sociedad española, pero su influencia disminuyó tras la instauración de la democracia en los años setenta.

Aunque muchos españoles siguen identificándose como católicos, la observancia religiosa ha disminuido drásticamente en medio de las tendencias secularizadoras observadas en otros países antaño firmemente cristianos.

Y, sin embargo, los legisladores ovacionaron a Leo durante 7 minutos con cánticos de “¡Viva el Papa!”. - “¡Viva el Papa!”

La visita de una semana de León a España -la primera desde la de Benedicto XVI en 2011- ha atraído a grandes multitudes, con una asistencia estimada en 1.5 millones de personas a la misa del domingo en una céntrica plaza y 600,000 jóvenes a una vigilia de oración.

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El Papa pide la paz mientras Israel e Irán intercambian golpes

El discurso de León se produjo el lunes, mientras Israel e Irán intercambiaban disparos, amenazando con arrastrar de nuevo a Oriente a una guerra regional a gran escala. El Papa reiteró su petición de diálogo, “valentía diplomática” y la “obligación de los Estados de resolver sus disputas por los medios pacíficos que ofrece el derecho internacional.”

También lamentó que los presupuestos de defensa europeos se estén acumulando mientras los países se enfrentan a la amenaza que supone Rusia tras su invasión a gran escala de Ucrania y las amenazas de la administración Trump de reducir el apoyo financiero y militar al continente.

“Por eso es preocupante que, en diversas partes del mundo -y también en Europa-, el rearme vuelva a presentarse como una respuesta casi inevitable a la fragilidad de la situación internacional”, afirmó Leo.

Reiteró su exigencia de una “rigurosa supervisión ética” de los sistemas automatizados de armamento creados por inteligencia artificial “para que las decisiones relativas a la vida y la muerte nunca se dejen en manos de sistemas automatizados ni se sustraigan a la responsabilidad moral de la persona humana”.

El Papa pide dignidad, acogida e integración para los inmigrantes

El gobierno socialista de España se ha desmarcado de la tendencia europea y estadounidense al defender la inmigración por motivos económicos y humanitarios, lanzando a principios de año una campaña de legalización para cientos de miles de inmigrantes sin autorización. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado los beneficios para la economía del envejecimiento de la población activa y la baja tasa de natalidad.

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Leo pidió que se redoblaran los esfuerzos internacionales para impedir el tráfico ilícito de migrantes y crear condiciones en las que puedan optar por quedarse en casa.

Para quienes huyen de los conflictos, la pobreza y el cambio climático, pidió acogida e integración. El papa Francisco ha hecho de la difícil situación de los refugiados que llegan a Europa una seña de identidad de su papado, y Leo ha insistido especialmente en la dignidad de los migrantes en su Estados Unidos natal en medio de la represión de la administración Trump.

“Esto da lugar a una doble demanda de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y oportunidades reales de integración; y, al mismo tiempo, promover el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para garantizar que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones de vida dignas, incluidas las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática”, afirmó Leo.

Leo hace referencia a la conquista española y al comercio de esclavos

Leo citó la tradición intelectual española del siglo XVI, conocida como Escuela de Salamanca, que dio origen a los conceptos de derecho internacional y derechos humanos inherentes tras las conquistas coloniales españolas de las Américas.

Elogió a los teólogos implicados en el movimiento que “comprendieron que no se podía invocar la razón para legitimar cualquier fuerza o interés propio que pareciera conveniente” y que había “límites morales del poder”.

“Hay que reconocer que la sociedad y la propia Iglesia no siempre estuvieron a la altura de estas ideas que se encuentran en su propia tradición cristiana”, dijo Leo.

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Era una referencia al propio papel de la Iglesia católica en la trata transatlántica de esclavos y la conquista colonial, y recordaba la reciente disculpa de León por el papel que la Santa Sede desempeñó en la legitimación de la esclavitud.

Visita del Papa en un momento político delicado

La visita de Leo llega en un momento delicado para Sánchez.

El Partido Socialista de Sánchez se ha visto salpicado por escándalos de corrupción, aunque ninguno le ha implicado directamente. Las investigaciones han afectado a algunos de los confidentes más cercanos de Sánchez, así como a su esposa y a su hermano.

Mientras se dirimen en los tribunales, España está cada vez más crispada por la polarización política. El Gobierno en minoría de Sánchez ha sido incapaz de aprobar leyes, incluido un presupuesto, durante los últimos tres años.

Leo, en una aparente referencia a la polarización, advirtió de que “el pluralismo político no debe degenerar en el menosprecio constante del adversario”.

El líder progresista español, que es ateo, y el Papa han convergido en cuestiones importantes, incluida la oposición a la guerra en Irán. Ambos han criticado abiertamente a la administración Trump.

El mes pasado, tras visitar a Leo en el Vaticano, Sánchez calificó la voz del Papa de “brújula moral en la lucha contra la injusticia.”

Tradicionalmente, la Iglesia Católica en España ha estado más cerca del conservador Partido Popular que del Partido Socialista, que defendía cuestiones sociales como el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho al aborto.

Sin embargo, al situar las cuestiones de justicia en el centro de su discurso público, el Papa Francisco y ahora León han estrechado la brecha entre el Vaticano y los gobiernos progresistas, dijo Rafael Ruiz Andrés, profesor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid especializado en dinámicas religiosas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.