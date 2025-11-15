República Dominicana. El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el 12 de enero del 2026, el juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, un trágico suceso que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas.

El magistrado Raymundo Mejía ordenó a la secretaria del tribunal notificar el auto de fijación de audiencia a la defensa de los imputados, a las víctimas constituidas en actor civil y al ministerio público.

El magistrado fue apoderado del expediente por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción, Kenya Romero, mediante un sorteo aleatorio computarizado.

10 Fotos Bomberos retiraron pedazos de hormigón y crearon puntales improvisados en su intento por llegar a las personas enterradas.

La jueza apoderó al tribunal luego de que el Ministerio Público (MP) presentara la acusación formal, a través del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.

En la instancia, el Ministerio Público sostiene que los hermanos Espaillat incurrieron en los delitos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

El órgano persecutor aduce que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia.

Igualmente, ignorar advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.