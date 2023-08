María Inés González Laínez, de 46 años, y su compañero de vida, Pastor Ruiz, de 86, fueron encontrados fallecidos en unos potreros contiguo a una granja de apicultura ubicada en el caserío San Faustino, cantón El Socorro de Zacatecoluca, La Paz, en El Salvador.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), la pareja había sido reportada como desaparecida desde el pasado viernes y tras la búsqueda, el cadáver de María fue localizado la noche del domingo, mientras que el octogenario, ayer. Ambos en avanzado estado de descomposición.

Familiares y vecinos opinaron que la pareja murió por un ataque de abejas. “Mi hija sufrió parálisis cerebral y no podía caminar bien, no sé cómo es que llegó a este sitio. Me genera duda su muerte. Ellos tenían un año de vivir juntos como pareja en una comunidad cercana y todas las tardes salían a caminar”, dijo la madre de la fallecida.

“No sabemos en qué circunstancias llegaron hasta este lugar, ni podemos determinar si había heridas en su cuerpo, pero sí tenían picaduras de abejas”, expresó por su parte una fuente policial.