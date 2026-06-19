La Habana. La Asamblea Nacional del Poder Popular, el parlamento cubano, aprobó el jueves un plan extenso de emergencia con inusitadas medidas de libre mercado y apertura económica.

El programa que fue presentado en una sesión extraordinaria por el Partido Comunista de Cuba (PCC) —que a su vez se reunió de manera sorpresiva la víspera—, contempla mayor espacio para la iniciativa privada, incremento de la autonomía de los municipios y las empresas estatales y reglas beneficiosas para atraer inversión extranjera.

El expresidente Raúl Castro, que siguió en línea la reunión parlamentaria y la previa partidaria, informó por escrito que aprobaba el plan de medidas.

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“La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar”, expresó el presidente Miguel Díaz-Canel en el discurso de cierre de la sesión del PCC en la noche del miércoles y que fue publicado el jueves.

Cuba se encuentra bajo un duro cerco energético y financiero de Estados Unidos que ha agravado la crisis que padece desde hace cinco años y ha tenido un fuerte impacto en la vida diaria, con apagones de hasta 20 horas por día y limitaciones en los servicios de salud, el transporte, la industria y la educación.

En las últimas jornadas se registraron manifestaciones barriales con golpes de cacerolas a medida que la luz se cortaba y la gente se desesperaba, constató The Associated Press.

Díaz-Canel dijo que para el plan de emergencia y el documento elaborado por el PCC se tuvieron en cuenta experiencias como las de China y Vietnam, países comunistas con economías de mercado.

Un extenso paquete

La presentación del plan de medidas ante los más de 400 diputados correspondió al primer ministro Manuel Marrero Cruz quien informó que se trataba de unas 176 “propuestas de transformaciones económicas y sociales”.

Además de las que en días previos dejó translucir el presidente Díaz-Canel, el premier Marrero reveló otras nuevas que iban desde los permisos para la operación de bancos privados a la autorización para que cadenas de alimentos rápidos del mundo se instalen en Cuba.

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La semana pasada, y sin ofrecer plazos, Díaz-Canel había informado que las reformas contemplarían la ampliación de autorizaciones para la creación de empresas privadas —recién permitidas este lustro—, que se admitirá a cubanos residentes en la isla y el exterior como inversores en el sector del turismo y una mayor libertad a las empresas estatales que incluye su asociación con privados.

También anticipó modificaciones en el mercado cambiario y la posibilidad de que negocios privados puedan importar y exportar sin intermediación estatal –como se hace actualmente--.

El PCC, cuyo primer secretario es Díaz-Canel y el único con reconocimiento legal, no es un partido electoral –no se presenta a comicios--, sino que por la Constitución orienta a los otros poderes, incluido el Legislativo, sobre la dirección del país, por lo que la presentación suya ante diputados cobra especial relevancia.

El presidente estadounidense Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han dicho que buscan un cambio de gobierno y modelo económico en la isla. Cuba respondió que podría encarar aperturas económicas, pero que no discutirá su modelo político y social.

El jueves, periodistas preguntaron al vicepresidente JD Vance sobre la situación en Cuba.

“Fundamentalmente, en Cuba el sistema no ha funcionado”, respondió Vance sin mencionar las sanciones impuestas por su propio gobierno y el impacto en la economía de la isla. “Veremos qué hacen. Y, obviamente, si hacen algo, nosotros haremos algo. Si toman decisiones acertadas, tendremos una relación mucho mejor con esa isla”, agregó.