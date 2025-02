Un breve video que se ha vuelto viral en las redes durante este fin de semana, cuyo origen es en Ciudad de México, muestra cómo una discusión entre una pasajera de un vehículo de plataformas de movilidad y el conductor, al parecer debido a lo que ella inicialmente señalaba como falta de pericia al volante, culminó en un episodio de acusación de acoso sexual.

El incidente, que ya saltó a la palestra de internet con la etiqueta #ladyuber, plantea, más allá de la situación, un debate acerca de cómo alguien puede usar como herramienta una acusación de semejante gravedad.

¿Qué muestra el video?

El video que circula, y que habría sido provisto por el conductor, quien se identifica como Isaac Jorge, revela los detalles de la incómoda situación que, según detalles de la imagen, se habría grabado el 25 de enero de 2025.

Tiene una duración de cinco minutos y comienza con lo que habría comenzado la discusión: a la pasajera no le gustaba la forma en que estaba conduciendo y tomando los carriles de la calle:

“A la izquierda, a la izquierda, si está despejado, pásate para allá, ¡aprende a manejar! Pásate para allá o te voy a reportar, ahora sigue todo derecho ¡A la derecha", le dice, en medio del silencio del conductor.

En determinado momento, este no acepta más directrices y le dice a la pasajera que debe bajarse porque no puede manejar en esas condiciones. Esto despierta la ira de la pasajera, quien le responde: “Apúrate que debo llegar a mi trabajo, te voy a reportar”.

Entonces, el conductor, de forma educada, se niega a continuar y le insiste en que no va a conducir de esta forma, y que también puede reportarla: “¿Se puede bajar, por favor?”, insiste. Acto seguido, llama a la central de la plataforma para pedir ayuda.

Tan pronto se pone en contacto con la central y comienza a hablar, la mujer interrumpe y grita al teléfono: “El señor me viene acosando, le dije que se calmara y no quiere avanzar ni llevarme a mi destino. Entre otras acusaciones, de repente le dice: “Le van a dar cinco años de cárcel”, amenaza que repitió minutos después.

En ese momento, Isaac Jorge le advierte que la cámara está grabando.

Además, ella lo amenaza: “Los voy a mandar invadir, y guárdenselo bien en la cabeza ¿mira el avión que va allá arriba? ¿viste de dónde viene?”, dando a entender que lo amenaza por lo que sería un origen migrante.

Luego, parece llamar a la Policía y dice: “Buenas tardes, estoy sobre avenida Revolución, el conductor en el Uber donde vengo me viene acosando... Gracias... Me dice que soy muy bonita y que si no le hago caso no me va a llevar... Me viene haciendo preguntas extrañas”.

El video no muestra cómo concluye la situación, pero registra la forma en que el conductor manejó siempre la situación sin sobresaltarse ni realizar amenazas diferentes a que iba a reportar a la pasajera.

Un debate más amplio

Tan pronto se viralizó el video, estallaron las reacciones: diferentes usuarios señalaban que la forma en que la pasajera amenazó al conductor puede afectar también la veracidad de otras denuncias sobre acoso sexual que sí son reales.

Otros defendieron a la mujer por lo que consideran un atropello a los derechos de la pasajera, que es la cliente.

Algo más grave vino después: una escalada de mensajes con supuestas identidades de la pasajera, que no han sido confirmadas, pero que pueden llevar al acoso en redes tanto a la pasajera real como a desconocidos que no tienen nada que ver con la situación.