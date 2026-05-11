Un pasajero español del crucero MV Hondius ha dado positivo provisional por hantavirus en la prueba PCR que se realizó a su llegada el domingo a un hospital militar de Madrid, donde permanece aislado junto con los otros 13 cruceristas, que han dado negativo, según fuentes del Ministerio de Sanidad.

Las autoridades sanitarias españolas no dieron más detalles sobre el asunto, aunque precisó que mantienen bajo observación médica a los pasajeros que viajaban a bordo del crucero.

El MV Hondius estuvo vinculado a un brote de hantavirus que dejó varios casos y al menos tres fallecidos durante una travesía iniciada en Ushuaia, Argentina, y que incluyó distintas islas del Atlántico.