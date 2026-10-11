Una mujer de 44 años cayó al mar desde el crucero Odyssey of the Seas, de Royal Caribbean, el pasado 9 de octubre, mientras la embarcación navegaba por el mar Jónico, entre Grecia e Italia, como parte de un itinerario de siete noches por las islas griegas.

El incidente ocurrió cuando el barco viajaba desde Mykonos, Grecia, hacia Nápoles, Italia, su última escala programada. Según relató un pasajero en la plataforma Reddit, el capitán informó a los viajeros sobre la emergencia alrededor de las 10:00 a.m. y explicó que la embarcación había cambiado de rumbo para buscar a la mujer. El pasajero también afirmó que la operación contaba con la colaboración de la Guardia Costera griega.

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Según reportes de los medios especializados Royal Caribbean Blog y Cruise Fever, la mujer fue identificada en reportes posteriores como una salvadoreña de 44 años.

La búsqueda se extendió por alrededor de 14 horas e involucró a otras embarcaciones y recursos de rescate coordinados por las autoridades griegas. Finalmente, un buque de carga localizó a la mujer con vida a unas 70 millas náuticas al suroeste de la isla griega de Zante. Una embarcación de la Guardia Costera la recogió y la trasladó al puerto de Katakolo. La información fue reportada por Cruise Hive y Yahoo News.

Según los reportes, la mujer se encontraba estable, aunque recibió atención médica por hipotermia tras permanecer durante horas en el agua. Las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias del incidente.