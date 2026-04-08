Con apenas 40 habitantes, el municipio de Arenillas puso en marcha una iniciativa para atraer nuevos residentes mediante la oferta de vivienda gratuita, empleo y condiciones que facilitan el trabajo remoto, en un intento por frenar la despoblación rural.

Ubicado en la provincia de Soria, en Castilla y León, el pequeño pueblo de Arenillas lanzó una convocatoria dirigida principalmente a familias con hijos que estén dispuestas a establecerse de forma permanente.

La propuesta incluye el acceso a viviendas municipales completamente equipadas y sin costo de alquiler, como parte de una estrategia para revitalizar una comunidad en riesgo de desaparecer.

PUBLICIDAD

La iniciativa es impulsada por el ayuntamiento en conjunto con la Asociación Cultural local, que en los últimos años trabajaron en la rehabilitación de siete inmuebles. Estas viviendas están listas para ser habitadas de inmediato y cuentan con conexión a internet de calidad, lo que permite a los nuevos residentes desempeñar actividades laborales tanto de manera remota como presencial.

Además del acceso a la vivienda, el plan contempla oportunidades laborales concretas. Entre ellas, un puesto fijo como albañil para tareas de mantenimiento y recuperación de infraestructuras municipales. También se ofrece la posibilidad de gestionar el bar del pueblo o el centro comunitario, espacios que cumplen un rol central en la vida social de Arenillas.

Las autoridades locales destacan la importancia de que los nuevos habitantes se integren activamente en la comunidad, participando en las actividades culturales y en la dinámica cotidiana del municipio.

Para las familias con hijos, la educación está contemplada mediante el acceso a un centro educativo en Berlanga de Duero, ubicado a unos 20 kilómetros. El traslado escolar es gratuito y está gestionado por la Junta de Castilla y León, lo que facilita la integración de los menores al sistema educativo.

El entorno natural y el estilo de vida tranquilo son otros de los factores que el municipio destaca como parte de la propuesta, orientada a quienes buscan un cambio hacia una vida en contacto con la naturaleza.

El interés generado por la convocatoria superó las expectativas iniciales. En menos de una semana, el ayuntamiento recibió más de 100 solicitudes, cifra que luego se multiplicó hasta alcanzar miles de consultas provenientes de distintas regiones de España y también de otros países, incluidos algunos de América Latina.

PUBLICIDAD

“En menos de una semana recibimos 116 solicitudes de personas interesadas en empezar de nuevo en Arenillas”, contó Rodrigo Gismera, presidente de la Asociación Cultural.

“Hay gente cansada de la ciudad, otros que buscan estar más cerca del trabajo o que ven en esta propuesta una oportunidad para salir adelante”, agregó.

El proceso de postulación consiste en enviar una solicitud directa a la administración municipal, detallando la situación familiar, las motivaciones para mudarse y la experiencia laboral, especialmente en áreas como la albañilería o la gestión de espacios comunitarios.

Esta propuesta se enmarca en una tendencia más amplia en Europa para combatir la despoblación rural. En Italia, por ejemplo, el centro de investigación Eurac Researchimpulsa programas que invitan a voluntarios a residir temporalmente en zonas de montaña, como el Parque Nacional Stelvio, con el objetivo de estudiar los efectos de la altitud en la salud humana.

En el caso de Arenillas, el objetivo principal esatraer población estable que contribuya a sostener la actividad económica y la vida comunitaria a largo plazo,en un contexto donde muchas localidades rurales enfrentan el desafío de la emigración y el envejecimiento poblacional.