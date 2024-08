VARSOVIA, Polonia. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, reporteros de todo el mundo corrieron a la frontera entre Polonia y Ucrania para cubrir un éxodo de refugiados que huían de las bombas rusas.

Entre ellos estaba Pablo González, un periodista independiente español afincado en Polonia desde 2019, que trabajaba para la agencia de noticias española EFE, La Voz de América y otros medios. Los reporteros de Varsovia lo conocían como un colega extrovertido al que le gustaba beber cerveza y cantar karaoke hasta altas horas de la madrugada.

Dos años y medio más tarde, fue enviado a Moscú como parte de un canje de prisioneros, dejando tras de sí tanto misterios sobre quién era realmente como preocupaciones sobre cómo Polonia manejó un caso en el que se le acusaba de ser un agente ruso.

En los primeros días de la guerra, González ofreció reportajes a los telespectadores españoles con el telón de fondo de los refugiados que llegaban a la estación de tren de la ciudad fronteriza polaca de Przemysl.

Pero menos de una semana después del inicio de la guerra, agentes de seguridad polacos entraron en la habitación en la que se alojaba y lo detuvieron. Le acusaron de “participar en actividades de inteligencia extranjera contra Polonia” y dijeron que era un agente del GRU, la inteligencia militar rusa.

Sus amigos se quedaron atónitos y, mientras Polonia retenía a González sin juicio durante meses que se convirtieron en años, algunos se volvieron escépticos y organizaron protestas en España exigiendo su liberación. Las autoridades nunca han detallado las acusaciones.

Pero el jueves por la noche, el corpulento hombre de 42 años con la cabeza y la barba afeitadas fue recibido en casa por el Presidente Vladimir Putin tras ser liberado en el mayor canje de prisioneros desde la era soviética.

Su inclusión en el acuerdo parece confirmar las sospechas de que González era un agente ruso que utilizaba su trabajo como periodista para encubrir sus actividades.

Nacido como Pavel Rubtsov en 1982 en la entonces Moscú soviética, González se fue a España con su madre española a los 9 años, donde se nacionalizó y recibió el nombre español de Pablo González Yagüe. Se dedicó al periodismo y trabajó para Público, La Sexta y Gara, un periódico nacionalista vasco.

No está claro qué llevó a Polonia a detenerlo. La investigación sigue siendo clasificada y el portavoz de los servicios secretos dijo a The Associated Press que no podía decir nada más allá de lo que figuraba en un breve comunicado. Polonia está en alerta máxima tras una serie de detenciones de sospechosos de espionaje y sabotaje, parte de lo que las autoridades consideran una guerra híbrida de Rusia y Bielorrusia contra Occidente.

Los servicios de seguridad polacos dijeron que Polonia lo incluyó en el acuerdo debido a la estrecha alianza polaco-estadounidense y a los “intereses de seguridad comunes”. En su declaración, afirmaron que “Pavel Rubtsov, oficial del GRU detenido en Polonia en 2022, (había estado) realizando tareas de inteligencia en Europa”.

El jefe de la agencia británica MI6, Sir Richard Moore, dijo en el Foro de Seguridad de Aspen en 2022 que González era un “ilegal” que fue detenido en Polonia después de “hacerse pasar por un periodista español.”

“Intentaba entrar en Ucrania para formar parte de sus esfuerzos desestabilizadores allí”, dijo Moore.

Otra pista sobre sus actividades vino del medio independiente ruso Agentstvo, que informó de que en 2016, Rubtsov se hizo amigo y espió a Zhanna Nemtsova, la hija del líder opositor ruso Boris Nemtsov, asesinado en Moscú en 2015.

Periodistas radicados en Polonia que conocían a González dijeron que utilizaba su base en Polonia para viajar a países de la antigua Unión Soviética, entre ellos Ucrania y Georgia. Tenía licencia para operar un dron y lo utilizó para filmar Auschwitz-Birkenau desde el aire para la cobertura del 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio en 2020.

La Voz de América, una organización financiada por el gobierno de Estados Unidos, confirmó que trabajó brevemente para ellos, pero desde entonces han retirado todos sus trabajos de su sitio web.

“Pablo González contribuyó a algunas historias de Voz de América como freelance durante un período relativamente corto de tiempo a partir de finales de 2020″, dijo la portavoz Emily Webb, en respuesta a una consulta por correo electrónico. “Como freelance que proporcionó contenido a varios medios de comunicación, sus servicios se organizaron a través de una empresa de terceros utilizada por organizaciones de noticias de todo el mundo”.

“En ningún momento tuvo acceso a ningún sistema de la Voz de América o credenciales de la Voz de América”, dijo Webb. “Tan pronto como la Voz de América tuvo conocimiento de las acusaciones, retiramos su material”.

Debido a que el sistema judicial de Polonia estaba politizado bajo un gobierno populista que gobernó desde el 2015 al 2023, algunos activistas se preocuparon por si se respetaban sus derechos. Reporteros sin Fronteras fue uno de los grupos que pidieron que fuera juzgado o puesto en libertad.

El grupo mantiene su postura de que no debería haber estado detenido tanto tiempo sin juicio. “Es inocente hasta que un juicio demuestre su culpabilidad”, declaró el viernes a AP Alfonso Bauluz, director de la oficina del grupo en España.

Expresó su frustración por el silencio en torno al caso, y por el hecho de que aparentemente no vaya a haber juicio, afirmando que Polonia no ha presentado las pruebas que tiene contra él.

Pero el grupo también afirma que espera que González dé explicaciones ahora que está libre.

Jaap Arriens, videoperiodista holandés afincado en Varsovia, estuvo con Pablo en Varsovia y Kiev, así como en Przemysl, poco antes de su detención.

Arriens lo describió como un hombre simpático y divertido, con un porte machista y el pecho cubierto de tatuajes que una vez enseñó en un bar.

González encajaba casi siempre, pero parecía tener una posición económica mejor que la del periodista freelance promedio. Siempre parecía tener los teléfonos y ordenadores más nuevos y caros, y trabajaba en la frontera entre Polonia y Ucrania con el último MacBook Pro de 14 pulgadas. Tenía mucho dinero para gastar en bares.

Recordó que González le dijo una vez: “La vida es buena, la vida es casi demasiado buena”. “Y yo pensé: ‘La vida de freelance nunca es demasiado buena. No conozco a ningún freelance que hable así”.

González, cuyo abuelo emigró de España a la Unión Soviética de niño durante la Guerra Civil española, era conocido como nacionalista vasco vinculado al movimiento independentista de la región.

Se sospecha que Rusia apoya a movimientos separatistas en España y otros países con el fin de desestabilizar Europa.

La esposa de González en España había abogado en su favor durante su detención en Polonia, aunque no vivían juntos en el momento de su arresto. En los últimos años, los partidarios del sospechoso gestionaron una cuenta en Twitter, ahora X, para abogar por su liberación. Cuando fue enviado a Moscú el jueves, la cuenta @FreePabloGonzález tuiteó: “Este es nuestro último tuit: Pablo por fin es libre. Infinitas gracias a todos”.

Quienes han seguido el caso están ahora a la espera de los próximos movimientos de González. Tiene nacionalidad española y derecho a regresar a la Unión Europea. Los medios de comunicación españoles citaron a su esposa diciendo que espera que pueda volver a España.