LIMA, Perú- Los peruanos eligen el domingo a su noveno jefe de Estado en 10 años, en medio de una creciente preocupación por la delincuencia.

Keiko Fujimori, conservadora e hija de un ex presidente caído en desgracia, y Roberto Sánchez, congresista nacionalista, están en la papeleta tras vencer a otros 33 candidatos en la primera vuelta de abril, pero ninguno de los dos obtuvo ni siquiera el 20% de los apoyos. Los encuestadores calculan que aproximadamente el 30% de los votantes siguen indecisos.

Se espera que los resultados del domingo sean ajustados y, si la votación anterior fue un indicio, es posible que el resultado no se conozca hasta dentro de varios días. Las autoridades electorales tardaron más de un mes en declarar oficialmente ganadores a Fujimori y Sánchez.

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El voto es obligatorio para los peruanos de 18 a 70 años. Más de 27 millones de personas están inscritas y, de ellas, se espera que cerca de 1.2 millones voten desde el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Argentina.

Los votantes siguen evaluando a los candidatos

Los resultados oficiales de las elecciones de abril mostraron que Fujimori obtuvo el 17% de los votos, mientras que Sánchez obtuvo el 12%. Más de seis semanas después, una encuesta nacional realizada por la empresa Ipsos reveló que porcentajes similares de votantes apoyaban a Fujimori y a Sánchez, y que aproximadamente 3 de cada 10 se declaraban indecisos.

Fujimori está vinculada al legado autoritario y corrupto del gobierno de su difunto padre, Alberto Fujimori, en la década de 1990. Se convirtió en primera dama de Perú en 1994 tras la separación de sus padres.

Sánchez es uno de los aliados más cercanos del encarcelado ex Presidente Pedro Castillo, a quien muchos perciben como corrupto y caótico. Durante los 16 meses de mandato de Castillo se produjeron más de 70 cambios en el Gabinete.

El aumento de la delincuencia, sobre todo de la extorsión, sigue siendo la principal preocupación. Una encuesta nacional realizada en 2025 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Estado reveló que el 84% de los encuestados en zonas urbanas temían ser víctimas de un delito en los 12 meses siguientes.

Los expertos atribuyen el creciente poder del crimen organizado en Perú a los beneficios que grupos criminales con décadas de antigüedad están obteniendo de la extracción ilegal de oro en los Andes y la Amazonia.

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Campañas centradas sobre todo en estrategias de lucha contra la delincuencia

Durante la mayor parte de su cuarta campaña presidencial, Fujimori prometió tomar medidas enérgicas contra la delincuencia. Sus propuestas incluyen la implementación de tecnología para rastrear las extorsiones, la militarización de las fronteras y el aumento de la presencia de policías y militares en zonas de alto riesgo. Fujimori, de 51 años, también ha dicho que se exigirá a los presos que trabajen y “retribuyan a la sociedad”.

En el único debate previo a la segunda vuelta, Fujimori defendió el gobierno de su padre y prometió derrotar a la delincuencia como él derrotó a Sendero Luminoso, un violento grupo extremista. Dijo a los votantes que, en caso de ganar, podrán salir de sus casas y regresar sin haber sido víctimas de un delito.

Mientras tanto, Sánchez, un ex ministro ahora popular entre los votantes rurales, ha prometido combatir la corrupción en el seno de la policía y promover reformas que permitan al ejército apoyar las labores de seguridad.

El candidato de 57 años, que luce un sombrero campesino de ala ancha regalado por Castillo, dijo a los participantes en el debate que estaría abierto a “todas las opciones para generar empleo y progreso”, pero también subrayó su apoyo a las inversiones chinas.

También ha intentado calmar las inquietudes que su candidatura genera entre los inversores, afirmando que no nacionalizará ningún activo de las empresas transnacionales que extraen minerales o gas de Perú.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.