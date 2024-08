Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió para Venezuela un “frente nacional” como el que hubo en Colombia en el siglo XX, en el que liberales y conservadores se turnaban el poder como paso “transitorio” hacia una “solución definitiva” a la crisis que vive el país vecino tras las elecciones.

“De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo. La experiencia del Frente Nacional colombiano es una experiencia que usada transitoriamente puede ayudar a la solución definitiva”, alegó Petro en un mensaje en su cuenta de X.

El Frente Nacional fue un pacto político entre los partidos Liberal y Conservador que estuvo vigente entre los años 1958 y 1974 y que sirvió para expulsar del poder al general Gustavo Rojas, quien quería quedarse como jefe de Estado perpetuo.

Se trata de una idea similar a la esbozada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que en una entrevista se refirió a los comicios venezolanos y propuso dos soluciones: la formación de un gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición o la celebración de nuevas elecciones.

El brasileño reiteró la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio e insistió en que “hasta ahora” no se sabe quién ganó las elecciones porque no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente.

Petro y Lula mantuvieron ayer una conversación telefónica para intentar intermediar en la crisis abierta en el país caribeño tras las elecciones del pasado 28 de julio.

Lo tratado en la llamada se mantuvo en términos confidenciales, según informó una fuente cercana al Gobierno de Colombia, pero podrían haber hablado de esta propuesta que ahora ambos han sugerido de forma individual.

Además, hoy los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y de Brasil, Mauro Vieira, se reunirán en Bogotá con Venezuela como tema central.

La mediación de México, Colombia y Brasil

La semana pasada el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que tenía pendiente hablar con Petro, Lula y con el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quienes han mantenido una postura pareja, sin reconocer a ningún ganador y pidiendo la publicación de las actas de las elecciones.

Según estos tres países, al Consejo Nacional Electoral (CNE) “le corresponde, por mandato legal, la divulgación transparente de los resultados electorales”.

En una nota conjunta divulgada la semana pasada, los cancilleres de Brasil, Colombia y México dijeron que mantendrán sus consultas de “alto nivel”, pero con pleno respeto a la “soberanía y la voluntad del pueblo venezolano”.

El proclamado triunfo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por el CNE para un tercer mandato consecutivo ha sido rechazado y calificado de “fraude” por la oposición mayoritaria y cuestionado por varios Gobiernos extranjeros y grupos de veeduría internacional.

La oposición venezolana ha convocado a protestas contra los resultados oficiales el próximo sábado y se espera que en Colombia se realicen en las principales ciudades del país.