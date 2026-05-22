Londres. La policía británica pidió testigos el viernes en su investigación sobre posibles delitos cometidos por el expríncipe Andrés, incluida conducta sexual inapropiada.

La Policía del Valle del Támesis emitió el comunicado al informar a reporteros sobre su investigación de las acusaciones de mala conducta en el ejercicio de un cargo público por parte del expríncipe, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor. El departamento cubre el área al oeste de Londres donde Mountbatten-Windsor vivió durante años.

Mountbatten-Windsor fue arrestado el 19 de febrero y retenido durante horas mientras la policía lo interrogaba sobre las acusaciones, vinculadas a su amistad con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. El arresto fue una medida extraordinaria en un país donde, en su día, las autoridades trataron de proteger a la familia real de la vergüenza.

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Mountbatten-Windsor ha negado reiteradamente haber cometido irregularidades.

La policía dijo previamente que estaba “evaluando” reportes de que Mountbatten-Windsor envió informes comerciales a Epstein en 2010, cuando el entonces príncipe era el enviado especial de Reino Unido para el comercio internacional. Esos documentos se basaban en correspondencia entre los dos hombres que se hizo pública cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de páginas de documentos de su investigación sobre Epstein.

Pero la policía renovó su llamado en busca de testigos ante la preocupación de que la población crea que solo se están investigando acusaciones vinculadas a los informes comerciales, cuando en realidad la conducta indebida en el ejercicio de un cargo público puede aplicarse a una lista mucho más amplia de delitos, informó la agencia noticiosa británica Press Association.

“La conducta indebida en el ejercicio de un cargo público es un delito que puede adoptar diferentes formas, lo que hace que esta sea una investigación compleja”, dijo el subdirector de la policía, Oliver Wright. “Nuestro equipo de detectives, con una gran experiencia, está trabajando meticulosamente con una cantidad significativa de información que ha llegado del público y de otras fuentes”.

La mala conducta en el ejercicio de un cargo público puede incluir compartir información financiera confidencial, mala praxis financiera, negligencia deliberada del deber y conducta sexual inapropiada. También abarca corrupción e injerencia indebida, conflictos de intereses, obstrucción a la justicia, deshonestidad o conducta fraudulenta o conducta indebida que conduzca a beneficios personales.

La policía dijo que está investigando “una serie de aspectos de la presunta conducta indebida” tras la publicación de los documentos de Estados Unidos, y que está trabajando con el Departamento de Justicia para obtener información adicional relacionada con la investigación.

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La Policía del Valle del Támesis también indicó que había estado en contacto con los abogados de una mujer que alega que fue llevada a un lugar en Windsor en 2010 con fines sexuales.

“Si ella desea denunciar esto ante la policía, se tomará en serio y se manejará con cuidado, sensibilidad y respeto por su privacidad”, indicó la policía en un comunicado.

El abogado de Florida Brad Edwards declaró a la BBC en enero que representaba a una mujer que dijo que Epstein la envió a Inglaterra en 2010 para tener un encuentro sexual con Mountbatten-Windsor en su casa de Windsor.

El rey Carlos III despojó a su hermano menor de sus títulos reales a finales del año pasado, en un intento por distanciar a la familia real de las repercusiones del escándalo de Epstein. Esos archivos mostraron cómo el acaudalado financista utilizó una red internacional de amigos ricos y poderosos para ganar influencia y explotar sexualmente a mujeres jóvenes y menores.

Las repercusiones de la publicación de los documentos se han notado con fuerza en Reino Unido, donde el escándalo ha planteado dudas sobre la forma en que la élite de la sociedad —como la aristocracia, los altos cargos políticos y los propietarios de empresas influyentes— ejercen su poder.

Nueve fuerzas policiales británicas han dicho que están investigando posibles irregularidades relacionadas con Epstein.

El exembajador de Reino Unido en Estados Unidos Peter Mandelson fue cesado el año pasado después de que los documentos revelaran que tenía una relación más larga e íntima con Epstein de lo que había reconocido previamente.