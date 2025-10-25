BUENOS AIRES. La Policía Nacional de Paraguay informó el sábado que detuvo en un par de allanamientos en una zona conurbana de Asunción a tres personas vinculadas presuntamente al tráfico de armas hacia Brasil.

El Departamento Contra el Crimen Organizado de la policía indicó en la red social X que los detenidos son Willian Rodas Cáceres, de 32 años, José Benítez Fernández, de 37, y Graciela Ledesma Samaniego, de 43, quienes se suman a otra persona arrestada el miércoles identificada como Richar Rodríguez Ojeda, de 46, y quien sería el presunto financista de una banda que habría traficado más de 8,000 armas a grupos criminales de Brasil. No se precisó las nacionalidades.

Rodríguez Ojeda sería apodado “el maletero” por integrantes de alto rango del Primer Comando Capital (PCC), uno de los grupos de crimen organizado con mayor presencia en esta región de Sudamérica, según las autoridades. Fue detenido en el marco de una operación cuya investigación comenzó hace dos años.

Durante los allanamientos ejecutados por la Policía Nacional de Paraguay y funcionarios del Ministerio Público en los establecimientos comerciales de San Antonio y Mariano Roque Alonso en Departamento Central fueron incautadas armas y otras evidencias, junto con los arrestos.

El jefe del Departamento contra el Crimen Organizado, comisario Luis López, declaró a la señal Telefuturo que las personas aprehendidas “eran las encargadas de crear empresas de fachada”, luego de enviar las armas al exterior.

La venta de armas es legal en Paraguay, pero sacarlas del país está penado. No obstante, el grupo tenía orquestado un sistema sostenido en ocho empresas ficticias que enviaban las armas a Brasil en forma irregular, de acuerdo con la policía.

Los detenidos también estaban encargados de reclutar a personas en Asunción —la capital del país— que firmaban como propietarios de las compañías fraudulentas, por lo que las autoridades no descartaron más detenciones durante el curso de la investigación.