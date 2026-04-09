CARACAS, Venezuela. Líderes sindicales, jubilados y trabajadores del sector público marcharon el jueves en la capital venezolana hacia el palacio presidencial para exigir mejores salarios y pensiones dignas, pero se encontraron con bloqueos policiales.

Las protestas se produjeron un día después de que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, compareciera en la televisión nacional para pedir paciencia a los trabajadores de los sectores público y privado mientras su gobierno trabaja para mejorar la economía del país.

Durante años, los salarios de los trabajadores no les han permitido cubrir sus necesidades básicas. Muchos trabajadores del sector público subsisten con aproximadamente 160 dólares al mes, mientras que el empleado promedio del sector privado ganó alrededor de 237 dólares el año pasado.

PUBLICIDAD

Relacionadas Imagen sugiere que Irán habría colocado minas en el estrecho de Ormuz

“Llamen a elecciones y a dimitir, eso es lo que el trabajador venezolano quiere hoy”, dijo José Patines, líder sindical que participaba en la marcha, refiriéndose al gobierno del país. “Porque si el 1 de mayo vienen con un aumento de unos pocos dólares, no. No lo necesitamos. Queremos un salario con poder adquisitivo”.

Agentes de la Policía Nacional se desplegaron temprano el jueves en el centro de Caracas para interceptar la marcha. En varias ocasiones, los manifestantes lograron romper las barreras iniciales. Los bloqueos reforzados finalmente detuvieron a la multitud, dejando a la mayoría de los manifestantes a unos 2 kilómetros (1.2 millas) del palacio presidencial de Miraflores.

No se reportaron heridos ni arrestos de inmediato durante los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

Rodríguez, en su discurso, prometió a los trabajadores un aumento salarial el 1 de mayo. No reveló el monto, pero afirmó que se realizaría de manera que se evitara el repunte inflacionario que siguió al último aumento del salario mínimo.

“Este aumento, como hemos indicado, será responsable”, dijo Rodríguez. “Asimismo, en un futuro cercano, a medida que Venezuela cuente con más recursos que permitan la sostenibilidad de las mejoras salariales y los ingresos de los trabajadores, continuaremos avanzando por este camino”.

El salario mínimo de Venezuela, de 130 bolívares (0.27 dólares al mes), no ha aumentado desde 2022, lo que lo sitúa muy por debajo del umbral de pobreza extrema de 3 dólares al día establecido por las Naciones Unidas. Sin embargo, muchos empleados públicos ganan más a través de bonificaciones y otros complementos que pueden elevar sus ingresos mensuales hasta los 160 dólares.