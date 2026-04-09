Agencias de noticias semioficiales en Irán publicaron el jueves un gráfico que deja entrever que la Guardia Revolucionaria del país colocó minas marinas en el estrecho de Ormuz durante la guerra, en un mensaje que quizá pretende presionar a Estados Unidos mientras la incertidumbre se cierne sobre un alto el fuego de dos semanas anunciado hace apenas unos días y se prevé que comiencen nuevas negociaciones en Pakistán.

Los reportes provinieron de la agencia de noticias ISNA, así como de Tasnim, que se cree que es cercana a la Guardia, y mostraban un gran círculo con la etiqueta “zona de peligro” en farsi sobre el Plan de Separación del Tráfico, que era la ruta que los barcos solían tomar para atravesar el estrecho, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que antes pasaba el 20% de todo el petróleo y gas natural comercializados.

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El gráfico sugería que los buques viajaran hacia el norte por aguas más cercanas al territorio continental de Irán, cerca de la isla de Larak, una ruta que se observó que algunos navíos tomaron durante la guerra.

Las fechas del gráfico iban del 28 de febrero hasta el jueves 9 de abril, y no estaba claro si la Guardia había retirado alguna mina en la ruta desde entonces.

Mapa de posibles minas en Ormuz ( Fotocaptura ISNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un comunicado en el que insistió en que su despliegue de buques de guerra y tropas permanecerá alrededor de Irán “hasta que el ACUERDO REAL alcanzado se cumpla plenamente”.

Los comentarios de Trump en su plataforma Truth Social parecieron ser una forma de presionar a Irán.

“Si por alguna razón no lo es, lo cual es muy poco probable, entonces empiezan los ‘disparos’, más grandes, mejores y más fuertes que cualquiera haya visto jamás”, escribió Trump.

También insistió en que Irán no podrá construir armas nucleares y que “el estrecho de Ormuz ESTARÁ ABIERTO Y SEGURO”.

Tanto Estados Unidos como Irán proclamaron la victoria tras alcanzar el acuerdo de alto el fuego, y líderes mundiales expresaron alivio. Pero más drones y misiles impactaron en Irán y en países árabes del Golfo después de que se anunciara el acuerdo.

Al mismo tiempo , Israel intensificó sus ataques contra el grupo político y militar Hezbollah en Líbano, golpeando zonas comerciales y residenciales en Beirut. Al menos 182 personas murieron el miércoles en el día más mortífero de combates allí.

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La violencia amenazaba con hacer naufragar lo que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, calificó como un acuerdo “frágil”.

El presidente del parlamento iraní dijo el miércoles que las conversaciones previstas eran “poco razonables” porque Washington había incumplido tres de las 10 condiciones de Teherán para poner fin a los combates. En una publicación en redes sociales, Mohammad Bagher Qalibaf objetó los ataques israelíes contra Hezbollah, una presunta incursión de drones en el espacio aéreo iraní después de que entrara en vigor el alto el fuego y la negativa de Estados Unidos a aceptar cualquier capacidad iraní de enriquecimiento en un acuerdo final.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, insistió en que el fin de la guerra en Líbano formaba parte del acuerdo de alto el fuego, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Trump dijeron que la tregua no cubría Líbano. Cuando se anunció el acuerdo, el primer ministro de Pakistán, que actuó como mediador, dijo en una publicación en redes sociales que se aplicaba “en todas partes, incluido Líbano y otros lugares”.

Un centro de estudios con sede en Nueva York advirtió que el alto el fuego “pende al borde del colapso”.

El Soufan Center dijo que los ataques de Israel contra Líbano el miércoles aumentaron el riesgo de que el acuerdo se desmoronara.

“Incluso si Líbano estaba formalmente fuera del acuerdo, era probable que la magnitud de los ataques de Israel se considerara una escalada de todas formas”, escribió en un análisis publicado el jueves. “Los ataques de Israel pueden entenderse tanto como un esfuerzo por abrir una brecha entre Irán y sus aliados como como una respuesta a haber sido presuntamente marginado en las discusiones originales del alto el fuego” .