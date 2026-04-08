El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que Estados Unidos estaba listo y era totalmente “capaz” de acabar con toda una civilización, en referencia a la amenaza lanzada por el presidente Donald Trump al fijar un plazo para un acuerdo con Irán que reabriera el estrecho de Ormuz.

Las declaraciones de Hegseth se produjeron durante una rueda de prensa celebrada hoy, después de que se anunciara un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos, Irán e Israel por las próximas dos semanas. Mientras tanto, continúan los diálogos para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Teherán que acabó con la vida del líder supremo, Alí Jameneí.

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“Teníamos un objetivo fijado, listo para atacar, que incluía infraestructura, puentes y centrales eléctricas... sabían exactamente de lo que éramos capaces”, precisó el funcionario, según declaraciones recogidas por CNN.

Hegseth también indicó que Estados Unidos mantendrá su presencia militar en Oriente Medio para asegurarse de que Irán cumpla con el cese al fuego temporal alcanzado. Esta permanencia se mantendría pese a que, entre las exigencias de Irán para que continúe el alto el fuego, figura precisamente la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región.

“Nos mantendremos en la zona. No nos iremos a ninguna parte”, precisó.

Irán ha presentado además otras exigencias, entre ellas que sean ellos quienes supervisen y controlen el tráfico diario por el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.