Irán ha interrumpido la navegación de los buques petroleros por el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel al Líbano en el que han muerto decenas de personas, según informaron medios iraníes.

”El paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano“, indicó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Esta interrupción ocurre a menos de 24 horas de haberse anunciado un acuerdo de alto el fuego temporal entre Estados Unidos, Irán e Israel, luego de que el presidente Donald Trump amenazara con eliminar “toda una civilización” si no se reabría Ormuz.

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13 Fotos La vía marítima que transporta el 20 % del petróleo mundial se convierte en un campo de batalla.

Según Fars, esta mañana Irán ha permitido el paso “sin problemas” de dos petroleros por el estrecho de Ormuz, después de que se estableciera el alto el fuego de dos semanas.

Sin embargo, Líbano ha quedado fuera de este acuerdo de tregua temporal y de hecho este miércoles el Ejército israelí lanzó su “mayor ataque” en el Líbano desde que comenzó la guerra, que ha causado “decenas” de muertos y “cientos” de heridos, según el gobierno libanés.

Antes de cerrar Ormuz, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que había derribado un dron Hermes 900 en la ciudad de Lar, en el sur del país, calificando el incidente como una violación del alto el fuego previamente acordado.