Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) retuvieron a un equipo de periodístico de la cadena Telemundo, que hacía un trabajo cerca de la embajada de los Estados Unidos en Caracas, a propósito de la llegada del encargado estadounidense de negocios John T. McNamara.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa señaló en su cuenta en X que el hecho ocurrió este 9 de enero, muy cerca de la sede diplomática ubicada en Valle Arriba.

Además, denunciaron que al equipo los obligaron a borrar el material que grabaron, un hecho que representa el patrón de censura que se vive en el país y los constantes ataques a la prensa.

Lila Vanorio, corresponsal de Telemundo en Caracas, dijo que los funcionarios se le acercaron a su camarógrafo y conductor. “Dijeron que corríamos con suerte, pues no se trataban de funcionarios de ningún cuerpo de inteligencia. Eso es lo que vivimos el día de hoy”, comentó en un contacto con Noticias Telemundo.

Este viernes las autoridades estadounidenses confirmaron que McNamara y otros miembros del personal viajaron a la capital venezolana para realizar un estudio inicial sobre una posible reanudación gradual de las operaciones.

La embajada americana cerró en 2019, pero ahora estaría cerca de reanudar operaciones por órdenes de Donald Trump, presidente estadounidense, en un intento por retomar las relaciones diplomáticas entre ambos países, luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.