PUERTO PRÍNCIPE, Haití. La policía mató el miércoles al menos a cuatro agentes armados de protección del medio ambiente en la capital de Haití, durante el tercer día consecutivo de manifestaciones que han paralizado el país en medio de crecientes exigencias de que renuncie el primer ministro Ariel Henry.

El tiroteo mortal entre policías y agentes de la Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas de Haití ocurrió en la comunidad de Laboule, en Puerto Príncipe, dijo a The Associated Press Lionel Lazarre, jefe de un sindicato policial conocido como Synapoha. Lazarre no estuvo en el lugar de los hechos, pero dijo que fue informado del tiroteo por los agentes que intervinieron.

Afirmó que los agentes medioambientales abrieron fuego después de que la policía les pidiera que tiraran sus armas, lo que llevó a los agentes a disparar. La AP no pudo verificar de forma independiente esta afirmación, y no fue posible ponerse en contacto de inmediato con la Brigada de Seguridad de Zonas Protegidas para recabar sus comentarios.

La división de medio ambiente se ha visto recientemente sometida a escrutinio después de que sus agentes se enfrentaran a la policía en el norte de Haití.

Un funcionario de policía que no quiso dar su nombre y dijo que no estaba en el lugar de los hechos, pero que había sido informado por los implicados, confirmó los disparos mortales en otra entrevista con la AP.

Garry Desrosiers, portavoz de la Policía Nacional de Haití, no devolvió los mensajes en busca de comentarios.

Se vio a la policía remolcando una camioneta que llevaba el nombre de la agencia medioambiental y cuyo parabrisas presentaba varios agujeros de bala.

En otras zonas de Puerto Príncipe se registraron enfrentamientos, y las autoridades dispararon gases lacrimógenos y balas reales para disolver a los manifestantes.

El martes se organizaron protestas de mayor envergadura, el mismo día en que el ex líder rebelde Guy Philippe, que desempeñó un papel clave en la destitución del ex presidente Jean-Bertrand Aristide en 2004, apareció por sorpresa en Puerto Príncipe.

Prometió estar “en las calles” el miércoles, pero no se le vio por ninguna parte.

Los haitianos han manifestado su deseo de que el Primer Ministro dimita antes del 7 de febrero, fecha en la que los dirigentes haitianos suelen jurar su cargo. La fecha también tiene un profundo significado histórico en Haití: En esa fecha, en 1986, el ex dictador Jean-Claude Duvalier huyó a Francia, y en 1991, Jean-Bertrand Aristide, el primer presidente de Haití elegido democráticamente, juró su cargo.