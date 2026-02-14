RÍO DE JANEIRO. Agentes de la policía de Río de Janeiro se disfrazaron de ladrones de la serie “La Casa de Papel” y de Jason Voorhees, de la saga de terror “Viernes 13″, para mezclarse entre la multitud que celebraba el Carnaval y atrapar a delincuentes que robaban celulares.

El Carnaval comenzó oficialmente el viernes en Río, y para muchos de los asistentes a las ruidosas y deslumbrantes fiestas callejeras de la megalópolis, una de las mayores preocupaciones es no perder sus celulares, ya que los robos son demasiado comunes.

Para combatir este fenómeno, los agentes del barrio de Santa Teresa se disfrazaron el viernes para pasar desapercibidos. Los agentes encubiertos notaron que una mujer le arrebataba un celular a alguien, la siguieron y la vieron entregárselo a un cómplice, informó la policía civil de Río en un comunicado el sábado.

La policía arrestó a la pareja y les encontró cinco celulares en su posesión. No era la primera vez que policías brasileños disfrazados intentaban mezclarse con la multitud durante las festividades para atrapar a los malhechores.

El domingo pasado, policías disfrazados de personajes de “Cazafantasmas” atraparon a una mujer con 12 celulares robados en el centro de São Paulo. Un día antes, agentes con disfraces de extraterrestres atraparon a un hombre con tres teléfonos ocultos bajo la ropa.

Los robos de celulares han disminuido en general en Brasil, según el informe anual de 2025 del grupo de expertos Foro Brasileño de Seguridad Pública. Bajaron de aproximadamente 980,000 al año en 2022 a unos 850,000 en 2024.

Sin embargo, el temor tanto a los robos a mano armada como al robo discreto de celulares sigue siendo alto, y las encuestas de opinión muestran sistemáticamente que la violencia y la delincuencia son la principal preocupación de los brasileños.