Madrid. El político derechista español Alejandro Vidal-Quadras se recuperaba el jueves en el hospital después de recibir un disparo en el rostro a plena luz del día en una céntrica calle de Madrid. La policía no descarta ninguna hipótesis, incluida una posible relación con los vínculos del exlegislador europeo con la oposición iraní.

Una fuente policial cercana a la investigación dijo a The Associated Press que no había evidencia que respaldara el vínculo iraní, pero confirmó que el propio Vidal-Quadras había planteado esa sospecha desde su cama de hospital y que los investigadores lo analizan como uno de varios posibles móviles.

En una muestra de que la policía ampliaba la pesquisa para investigar el ángulo iraní, otro funcionario reveló que una brigada provincial que se ocupa de casos de terrorismo y extremismo se unió a última hora del jueves a las indagaciones que anteriormente eran encabezadas por agentes especializados en homicidios.

Ambos funcionarios hablaron con la AP bajo condición de anonimato a fin de proteger la confidencialidad de las investigaciones.

Vidal-Quadras fue atacado alrededor de la 1:30 p.m. cerca de su casa en la capital española y estaba consciente al momento en que los equipos de emergencia lo trasladaron a un hospital.

Cuatro horas después del tiroteo, el hospital Gregorio Marañón de Madrid informó que el disparo le fracturó la mandíbula a Vidal-Quadras, por lo que sería operado. Agregó que el político estaba en condición estable y que su vida no corría peligro.

Vidal-Quadras, de 78 años, fue durante mucho tiempo miembro del conservador Partido Popular español, su líder regional en Cataluña y miembro del Parlamento Europeo hasta que dejó el cargo luego de tres décadas por distanciamientos con el entonces presidente de gobierno Mariano Rajoy.

Tras su ruptura, ayudó a fundar el partido de extrema derecha Vox. Abandonó Vox poco después de fracasar en su intento por obtener un escaño como legislador europeo en 2014.

Como parte de su carrera política, Vidal-Quadras ha estado alineado durante décadas con la oposición iraní en el exilio, un vínculo que llamó la atención de Teherán.

En enero pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní anunció sanciones contra el político español, junto a otras personas vinculadas al grupo opositor en el exilio conocido como Muyahidín-e-Jalq, acusándolos de “apoyar el terrorismo y a grupos terroristas”.

El grupo, conocido como MEK, comenzó como una organización marxista que se oponía al gobierno del sha Mohammad Reza Pahlavi. Se adjudicó —y fue sospechoso de— una serie de atentados contra funcionarios estadounidenses en Irán durante la década de 1970, algo que el grupo niega ahora.

El MEK opera bajo diversos nombres: como Consejo Nacional de Resistencia Iraní (CNRI) y Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán.

En un discurso pronunciado en una conferencia internacional organizada por el CNRI en Bruselas a mediados de septiembre, Vidal-Quadras criticó a los funcionarios y dirigentes de la Unión Europea por no ser lo suficientemente firmes en su oposición a Irán y en su apoyo a la oposición exiliada.

El MEK también ha pagado en ocasiones anteriores para que exfuncionarios estadounidenses y europeos hablen en sus cumbres.

La prensa estatal iraní ya había denunciado, citando información del diario español El País, que el partido Vox de Vidal-Quadras había recibido dinero del MEK, calificando esos pagos de “dinero terrorista”.

“La Resistencia Iraní considera que el fascismo religioso que gobierna a Irán es el primer sospechoso acusado en este caso, ya que el profesor Vidal-Quadras ha dedicado una parte importante de su vida a luchar contra él”, escribió la líder del MEK, Maryam Rajavi, en X, antes Twitter.

Las reacciones por el inusual intento de homicidio a plena luz del día se sucedieron el jueves, cuando muchos políticos y comentaristas expresaron su asombro ante un ataque tan poco común.

“Gracias a Dios parece que Alejandro Vidal-Quadras está fuera de peligro”, dijo el presidente de Vox, Santiago Abascal.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, denunció el tiroteo y deseó la recuperación de Vidal-Quadras. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también expresó su preocupación.

“Todo mi afecto en estos momentos para él y para su familia”, dijo Sánchez en X.