El terremoto que sacudió a Panamá dejó daños en viviendas, infraestructura pública y servicios esenciales en distintas regiones del país, según el balance preliminar divulgado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN).

El reporte, consolidado hasta las 10 de la mañana del sábado 10 de octubre, da cuenta de afectaciones en las provincias de Veraguas, Coclé, Los Santos, Herrera, Chiriquí, Panamá, Panamá Oeste, Colón, Bocas del Toro y Darién, así como en las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala.

Entre los daños reportados se encuentran viviendas afectadas, instalaciones educativas y de salud, edificios gubernamentales, carreteras, puentes y acueductos rurales. Además, algunas comunidades permanecen incomunicadas debido a deslizamientos de tierra y daños en las vías.

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Los mayores registros de daños en viviendas se concentran en varias provincias del interior del país. De acuerdo con el balance preliminar, se reportaron más de 47 residencias afectadas en Veraguas, 59 en Coclé, 140 en Los Santos, 126 en Herrera y 33 en Chiriquí. En esta última provincia, una de las viviendas presentó daños totales.

En Colón se informó sobre una vivienda afectada, ocho caserones que albergan a unas 40 familias, un edificio gubernamental y daños en infraestructura vial. En Bocas del Toro se reportaron siete residencias afectadas, mientras que en Darién se registraron daños en cuatro centros educativos.

Las autoridades también reportaron afectaciones en plantas potabilizadoras, acueductos rurales e instalaciones hospitalarias y de salud, por lo que continúan las evaluaciones de los daños.

En Los Santos, alrededor de 300 personas fueron evacuadas desde Isla Caña hacia la comunidad de Caña debido al aumento del nivel del mar y del oleaje. Ante esta situación, las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones costeras y pidieron a la población seguir las indicaciones de los organismos de seguridad.

¿Por qué el terremoto en Panamá dejó menos víctimas que otros sismos recientes?

Pese a los daños materiales, hasta el momento del reporte no se habían registrado víctimas mortales en Panamá, aunque se informó de cerca de 30 personas con heridas leves.

El balance contrasta con las consecuencias de otros movimientos sísmicos recientes, como los registrados en La Guaira, Venezuela, y el suroccidente de Colombia. Sin embargo, la magnitud de un terremoto no determina por sí sola el número de víctimas ni el alcance de los daños. La ubicación del epicentro, la densidad poblacional y las características de las construcciones también influyen en sus consecuencias.

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Según una estimación del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), alrededor de 43.000 personas vivían en zonas expuestas a niveles severos de sacudida por el terremoto en Panamá. En Venezuela y Colombia, en contraste, más de un millón de personas habitaban las zonas más afectadas.

El diario panameño La Prensa señaló que las diferencias geográficas y urbanísticas impiden comparar directamente los efectos de estos eventos. En el caso de La Guaira, la presencia de depósitos aluviales y sedimentos, junto con una alta concentración de población, influye en la manera en que se propagan las ondas sísmicas y en la vulnerabilidad de las edificaciones.

En Panamá, por su parte, el epicentro se ubicó en una zona con menor densidad de población y construcciones de menor tamaño. Los ingenieros panameños Óscar Ramírez y Ramiro Vargas, citados por La Prensa, también destacaron la importancia de las condiciones del terreno y de las normas de construcción. Según explicaron, buena parte de los edificios y rascacielos de Panamá se levantaron sobre roca sólida y están sujetos a una normativa estructural sismorresistente renovada en 2021, cuya entrada en vigor se produjo en 2023.