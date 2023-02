México está ubicado sobre una de las regiones sísmicas más activas del mundo, conocida como el “Cinturón Circumpacífico” donde, de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, se concentra la mayor actividad sísmica del planeta.

La razón por la cual hay tantos temblores en México se debe a la interacción entre las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y el Caribe. A esto se le suman las fallas locales que corren a lo largo de varios estados, aunque son menos peligrosas.

Por lo mismo, los estados con mayor sismicidad en México son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco.

Otros estados que resultan afectados son Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y la Ciudad de México (CDMX).

Tan sólo ayer, 6 de febrero se registraron tres sismos, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN); el primero de ellos de magnitud 4.6, al noroeste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca.

Dos más tuvieron lugar en Guerrero, en la zona de Ometepec. De acuerdo con el SSN el primero ocurrió a las 11:38 horas y fue de magnitud 4.3 y el segundo a las 11:41 horas con magnitud 4.1 grados.

México se divide en distintas regiones sísmicas La zona A no tiene registros históricos de sismos o no se han reportado sismos en los últimos 80 años. Entre los estados que se ubican en estas zonas son: Chihuahua, Durando, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas y Sinaloa.

Las zonas B y C son zonas intermedias, donde se registran sismos y no tan frecuentemente son zonas afectadas por altas concentraciones de energía que no sobrepasan el 70 por ciento de aceleración. Los estados en este rango son Sonora, Baja California Sur, Nayarit, CDMX, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco.

La zona D es la zona con los sismos históricos más potentes, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente. En dicha zona se ubica Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, CDMX, Morelos, Puebla Sur Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo se da el choque entre placas tectónicas?

El Servicio Geológico Mexicano indica que la placa norteamericana se separa de la del Pacífico, pero roza con la del Caribe y choca contra las de Rivera y Cocos, de allí la incidencia de sismos”.

¿Por qué en CDMX siempre se sienten los sismos?

Aunque el epicentro del sismo sea en otro estado, en la Ciudad de México generalmente se perciben los temblores debido a que se encuentra lo suficientemente cerca para experimentar los efectos.

Dado que la Ciudad de México se fincó sobre un lago, los temblores suelen resultar más dañinos en esta zona por la naturaliza del propio terreno.

Los sismos más fuertes en CDMX

Aunque el promedio los sismos que se perciben en el valle de México, pueden alcanzar una magnitud de 7.5 grados, los más destructivos de la historia han alcanzado escalas de 8.1 y 7.6 grados el 19 y 20 de septiembre de 1985

Sin duda otros de los sismos que se guarda en la memoria colectiva del mexicano son los ocurridos en 2017. El registrado el 7 de septiembre alcanzó una magnitud de 8.1 y el del 19 de septiembre tuvo magnitud 7.1 grados.