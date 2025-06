Al hacer exigencias duras e intransigentes en las conversaciones de paz con Ucrania mientras continúa bombardeándola con oleadas de misiles y drones, el presidente ruso Vladímir Putin envía un mensaje claro: sólo aceptará un acuerdo bajo sus términos y seguirá combatiendo hasta que se cumplan.

Al mismo tiempo, ha tratado de no hacer enfurecer al presidente estadounidense Donald Trump, elogiando su diplomacia y declarando que Moscú está abierto a conversaciones de paz, incluso cuando establece condiciones excesivas que Kiev y Occidente rechazan.

Trump, quien alguna vez prometió poner fin a la guerra de tres años en 24 horas, ha trastocado la política de Estados Unidos de aislar a Rusia al sostener llamadas con Putin y denigrar al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Sin embargo, al mismo tiempo Trump le advirtió a Putin que no “juegue conmigo”, y amenazó a Moscú con imponerle sanciones si no respalda sus propuestas de paz.

Trump dice que Putin está “jugando con fuego”

En días recientes, Trump indicó que está perdiendo la paciencia con Putin, y declaró que el gobernante ruso se había vuelto “loco” al intensificar los ataques aéreos sobre Ucrania. También manifestó: “De lo que Vladímir Putin no se percata es que, si no fuera por mí, muchas cosas realmente malas ya habrían sucedido en Rusia, y me refiero a realmente malas. ¡Está jugando con fuego!”.

Dmitry Medvedev, un expresidente ruso que ahora es subjefe del Consejo de Seguridad de Putin, respondió: “Sólo conozco una cosa realmente mala: la Tercera Guerra Mundial. ¡Espero que Trump entienda esto!”.

Fyodor Lukyanov, un analista que radica en Moscú y está familiarizado con el pensamiento del Kremlin, indicó que Putin está involucrado en un “juego psicológico” con Trump, en el que ambos hombres creen que comprenden bien al otro.

“Aparentemente la táctica de Putin se basa en la suposición de que el tema tiene menor prioridad para su interlocutor, quien quiere deshacerse de él de una forma u otra, mientras que para el lado ruso, nada se compara en importancia”, escribió Lukyanov en un comentario. “Bajo esta lógica, el que lo considera algo de menor importancia a la larga hará concesiones”.

Aunque los aliados europeos de Ucrania instan a Trump a incrementar las sanciones contra Moscú para obligarlo a aceptar un alto el fuego, algunos temen que Trump pudiese acabar distanciando a Estados Unidos del conflicto. Si Washington detiene o reduce la ayuda militar a Kiev, erosionaría gravemente la capacidad de combate de Ucrania.

Creciente presión rusa

Kiev ya experimenta una escasez de armas, particularmente sistemas antiaéreos, lo que la deja cada vez más vulnerable a los ataques de misiles y drones rusos.

A lo largo de la línea del frente de más de más de 600 millas de longitud, las fuerzas ucranianas exhaustas y superadas en armamento enfrentan una creciente presión de Moscú. Este mes, las fuerzas rusas aceleraron su lento avance a través de la región de Donetsk, el foco de la ofensiva del Kremlin, avanzando arduamente a través de las defensas ucranianas a su ritmo más rápido desde fines del año pasado. Rusia también expandió sus ataques en las regiones nororientales de Sumy y Járkiv tras la promesa de Putin de crear una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera.

Muchos observadores prevén que el gobierno ruso ampliará su ofensiva durante el verano para intentar capturar más territorio y establecer condiciones aún más duras para la paz.

“Moscú piensa que su influencia sobre Ucrania aumentará con el tiempo, y dado que Trump ha insinuado firmemente que se retirará de las negociaciones, el ejército ruso está listo para intensificar sus operaciones”, observó Jack Watling del Royal United Services Institute, un grupo de expertos en defensa con sede en Londres. Pronosticó que Rusia intensificaría su ofensiva para capturar toda la región de Donetsk y a la vez mantendría una campaña de bombardeos.

“El Kremlin querrá plantear que hay una situación deteriorada mientras continúan las negociaciones y hacerle ver a Europa que la retaguardia no es segura, con el fin de desalentar a los ejércitos europeos de poner fuerzas en el país”, señaló Watling en un análisis.

Serguei Markov, un analista partidario del Kremlin que vive en Moscú, indicó que la ofensiva largamente esperada aún no ha comenzado en serio, ya que Rusia se muestra cautelosa de no hacer enojar a Trump. “Si Kiev descarrila las conversaciones de paz, el ejército ruso iniciará una gran ofensiva”.

Condiciones de Putin para la paz

Putin ha exigido que Ucrania retire a sus fuerzas de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón, las cuatro regiones que Rusia se anexó ilegalmente en septiembre de 2022 pero que nunca ha controlado completamente. Kiev y sus aliados han rechazado esa exigencia, pero la delegación rusa supuestamente la volvió a plantear durante las conversaciones con Ucrania en Estambul el 16 de mayo.

Esas conversaciones, las primeras desde las negociaciones fallidas en las primeras semanas de la guerra, se llevaron a cabo después de que en esencia Putin rechazara una tregua de 30 días propuesta por Trump que Kiev sí aceptó. Rusia había vinculado ese alto el fuego a que Ucrania cesara en sus empeños de movilizarse y a una congelación en el suministro de armas occidentales.

Putin propuso conversaciones para discutir las condiciones de una posible tregua. Trump rápidamente instó a Kiev a aceptar la oferta, pero las negociaciones no resultaron en avances inmediatos, excepto un acuerdo para intercambiar 1.000 prisioneros de guerra cada uno.

Rusia ofreció que se lleve a cabo otra ronda de conversaciones el lunes en Estambul, donde dijo que presentará un memorando en el que establecerá las condiciones para poner fin a las hostilidades. Se negó a compartir el documento antes de las negociaciones.

Algunos observadores consideran que las conversaciones son un intento de Putin de apaciguar la creciente impaciencia de Trump.

“Putin ha ideado una forma de ofrecerle a Trump un resultado concreto e interino de los empeños de Washington por alcanzar la paz sin hacer concesiones reales”, expresó Tatiana Stanovaya del Carnegie Russia Eurasia Center, un organismo no gubernamental de análisis.

Frente a las acusaciones occidentales de que está demorando una posible solución, el Kremlin respondió que el conflicto no puede resolverse rápidamente, e hizo énfasis en la necesidad de abordar sus “causas de fondo”.

Cuando Putin invadió Ucrania, indicó que ello era necesario para evitar que Kiev se sumara a la OTAN y para proteger a los hablantes de ruso en el país, argumentos firmemente rechazados por el gobierno ucraniano y sus aliados occidentales, que los consideran un encubrimiento de un acto de agresión no provocado.

Junto con esas exigencias, Putin también quiere que la soberanía de Ucrania tenga límites, incluido el tamaño de su ejército, y que Kiev ponga fin a lo que Moscú considera es la glorificación de los líderes nacionalistas ucranianos de la época de la Segunda Guerra Mundial, algunos de los cuales se aliaron con las fuerzas invasoras de la Alemania nazi, en un rechazo al gobierno soviético.

Un negociador del Kremlin que ya ha estado allí

En un intento por poner de relieve que Moscú presionará para que se cumplan sus exigencias iniciales, Putin nombró a su asistente Vladimir Medinsky para que encabece la delegación rusa en Estambul. Medinsky también encabezó a los rusos en las conversaciones de 2022. Supuestamente Kiev le ha pedido a Washington que aliente a Putin a reemplazarlo.

El burócrata de carrera de 54 años, de voz suave y nacido en Ucrania, ascendió en las filas del Kremlin después de escribir varios libros en los que expuso supuestos complots occidentales contra Rusia.

En una entrevista con la televisión estatal rusa después de las conversaciones del 16 de mayo, Medinsky se refirió a la guerra entre Rusia y Suecia en el siglo XVIII —la cual se extendió durante 21 años—, un indicio de que Moscú está preparado para luchar durante mucho tiempo hasta que se cumplan sus exigencias.

“La historia se repite de una manera notable”, observó.