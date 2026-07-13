Los precios del petróleo suben este lunes tras un fin de semana marcado por los ataques en Oriente Medio, mientras que las nuevas pérdidas de los fabricantes de chips informáticos y otras empresas que se han beneficiado del auge de la inteligencia artificial lastran los mercados bursátiles.

El precio del barril de crudo Brent, la referencia internacional, subió un 7.8 % hasta los 81.92 dólares después de que tanto Estados Unidos como Irán afirmaran que el estrecho de Ormuz está bajo su control. Los combates en la región han impedido que los petroleros utilicen el estrecho para suministrar crudo desde el Golfo Pérsico a clientes de todo el mundo, lo que provoca un aumento de los precios del combustible a escala mundial.

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El precio del Brent se disparó hasta los 80 dólares inmediatamente después de que el presidente Donald Trump anunciara que restablecería el bloqueo a los buques iraníes en el estrecho. También exigió el pago de un 20 % sobre toda la mercancía transportada a través del mismo, con el fin de reembolsar a Estados Unidos por la protección que proporciona en la zona. No obstante, el precio del Brent sigue estando muy por debajo de su máximo alcanzado en tiempos de guerra, de casi 120 dólares por barril, en su contrato más negociado.

En Wall Street, el S&P 500 cayó un 0.7 %, tras cerrar su cuarta semana al alza de las últimas cinco. El Dow Jones Industrial Average bajaba 121 puntos, o un 0.2 %, a las 14:05 hora del Este, y el índice Nasdaq Composite registraba un descenso del 1.4 %.

Las acciones de empresas de semiconductores, como Micron Technology, contribuyeron a liderar la caída. Micron se desplomó un 4.9 %, lo que mermó lo que hasta ahora había sido una espectacular subida del 243.1 % en lo que va de año. Los beneficios reales están detrás de esta subida, ya que el auge de la inteligencia artificial ha generado un aumento vertiginoso de la demanda de memoria para ordenadores y otros componentes informáticos.

Sin embargo, crece la preocupación de que los precios de las acciones se hayan disparado demasiado y de que la demanda pueda no ser sostenible si la inteligencia artificial no genera tantos beneficios ni tanta productividad como se esperaba.

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Nvidia cayó un 3.2 %. Al ser la acción con mayor capitalización bursátil de Wall Street, gracias al entusiasmo generado en torno a la inteligencia artificial, fue el factor que más influyó en la caída del S&P 500.

Las caídas de la jornada comenzaron en Asia, donde el índice Kospi de Corea del Sur cayó un 8,9 %. Esto incluyó una caída del 15.4 % de las acciones de SK Hynix en Seúl, la mayor desde que comenzaron a cotizar en 1997.

El gigante tecnológico surcoreano acaba de salir a bolsa en Estados Unidos este viernes, recaudando unos 26, 500 millones de dólares. Sus acciones se dispararon un 13.1 % en su primer día de cotización, pero cayeron un 5.7 % el lunes.

Otros sectores de la industria de la inteligencia artificial se mantuvieron algo mejor, y las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. en Taiwán subieron un 1 %. El fabricante de chips señaló que sus ingresos en junio se dispararon casi un 68 % con respecto al año anterior, lo que situó el crecimiento total de sus ingresos en el primer semestre del año en un 35,6 % respecto al año anterior.

Sin embargo, las acciones de TSMC que cotizan en Estados Unidos cayeron un 2.3 %.

Esta semana, gran parte de la atención de Wall Street se centrará en los informes de resultados de las empresas, en los que se detallará cuánto han ganado durante la primavera. Solo el martes, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Wells Fargo publicarán sus últimos resultados trimestrales.

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Según FactSet, los analistas prevén que las empresas del índice S&P 500 registren un crecimiento global del 23.6 % con respecto al año anterior. Si se cumplen sus previsiones, sería el segundo trimestre consecutivo con un crecimiento superior al 20 %.

Las empresas de todos los sectores tendrán que registrar un fuerte crecimiento para justificar las importantes subidas que han experimentado los precios de sus acciones. Los índices se sitúan cerca de máximos históricos, a pesar de las fuertes oscilaciones registradas recientemente debido a la inquietud en torno a las acciones del sector de la inteligencia artificial.

Según FactSet, las empresas suelen presentar resultados que superan las expectativas de los analistas, incluso en 37 de los últimos 40 trimestres. Si las empresas del S&P 500 vuelven a hacerlo con el margen habitual, el crecimiento de los beneficios del último trimestre podría acabar siendo el mejor desde 2021.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, al igual que el precio del petróleo. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió hasta el 4.,62 %, dese el 4.56 % registrado al cierre del viernes y desde apenas el 3.97 % antes de que comenzara la guerra con Irán.

Los rendimientos han subido en todo el mundo debido a la preocupación por el alto precio del petróleo y la elevada inflación, lo que podría llevar a la Reserva Federal y a otros bancos centrales a subir los tipos de interés. Unos tipos más altos pueden frenar la inflación, pero también ralentizan la economía y afectan negativamente a los precios de todo tipo de inversiones.

En los mercados bursátiles extranjeros, los índices registraron ligeras variaciones en Europa.

En Asia, las fluctuaciones fueron más pronunciadas, más allá de la caída de Corea del Sur. Las acciones cayeron un 2.1 % en Shanghái, y el Nikkei 225 de Japón bajó un 1.9 %.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.