La presentadora británica Renée Hoenderkamp sorprendió a sus compañeros de televisión y a la audiencia al anunciar que está embarazada a los 59 años, casi cuatro décadas después de convertirse en madre por primera vez.

La médica y especialista en enfermería del Servicio Nacional de Salud británico (NHS) compartió la noticia el pasado 14 de noviembre durante una transmisión en directo del programa GB News. Hoenderkamp reveló que tiene 12 semanas de embarazo y que espera una niña.

La noticia tomó por sorpresa a los integrantes del panel, quienes inicialmente quedaron desconcertados antes de felicitarla por la llegada del nuevo miembro de la familia.

PUBLICIDAD

La presentadora ya es madre de un hijo de 37 años y una hija de ocho. Cuando nazca su bebé, el próximo año, habrá cumplido 60 años.

‘I’m going to be a mother of 3 shortly…’ GB News contributor Dr Renee Hoenderkamp announces she is expecting a baby! https://t.co/2GYkgsqCAV — GB News (@GBNEWS) November 14, 2026

Recurrió a la fertilización in vitro

Hoenderkamp explicó que su embarazo fue posible gracias a un tratamiento de fertilización in vitro (FIV), para el cual utilizó óvulos que había congelado cuando tenía poco más de 30 años.

La médica relató que los embriones fueron sometidos a pruebas para detectar posibles anomalías cromosómicas y que logró quedar embarazada después de tres intentos.

Su experiencia como madre también ha estado marcada por distintas etapas de su vida. Tuvo a su primer hijo cuando tenía 21 años, mientras que su segunda hija nació cuando rondaba los 50.

En un artículo publicado en el periódico Daily Mail, la presentadora explicó que durante sus 40 años comenzó a sentir con mayor intensidad el deseo de volver a ser madre. Para entonces, aseguró, tenía estabilidad económica y una carrera profesional consolidada.

El anuncio también provocó reacciones negativas en las redes sociales. Hoenderkamp contó que recibió mensajes en los que algunas personas calificaban de egoísta su decisión de tener otro hijo a una edad avanzada.

La presentadora rechazó esos cuestionamientos y aseguró que le resultaba doloroso que criticaran la llegada de una hija tan deseada.

También reconoció que no puede garantizar cuánto tiempo vivirá ni asegurar que estará presente cuando su hija llegue a la adultez, pero cuestionó que esa incertidumbre sea exclusiva de quienes deciden tener hijos después de los 50 años.

En una publicación en la red social X, agradeció los miles de mensajes de felicitación que recibió y dejó claro que no le preocupa la opinión de quienes desaprueban su decisión.

Hoenderkamp defendió su experiencia como madre y sostuvo que, aunque a los 21 años tenía la juventud de su lado, ahora cuenta con mayor sabiduría, paciencia y libertad para disfrutar esta nueva etapa.

La presentadora describió a su futura hija como una niña que llegará a una familia que la desea profundamente y que ya la espera con mucho cariño.