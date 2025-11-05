Un hombre identificado como Uriel Rivera Martínez fue arrestado por acosar y tocar sin su consentimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando la mandataria caminaba y saludaba a ciudadanos en el centro histórico de la capital.

El hombre, que se encontraba aparentemente ebrio, intentó besar por la espalda a la mandataria y acto seguido, tal y como quedó registrado en un video, fue detenido por el equipo de seguridad de la presidenta mexicana.

Autoridades federales, que remitieron al Registro Nacional de Detenciones, confirmaron que Uriel Rivera Martínez fue arrestado y remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Fuentes penales indicaron que Sheinbaum fue víctima de un delito de abuso sexual flagrante, según el Código Penal para la Ciudad de México, pero en el momento que ocurrió el delito ningún ayudante cercano a la mandataria intervino.

Repudio al acoso sexual a Claudia Sheinbaum

Horas después, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, emitió un pronunciamiento de repudio a la agresión.

“Repudiamos el acto que vivió hoy nuestra presidenta”, escribió Hernández en X, donde denunció además la “visión machista” y la normalización que algunos hombres hacen de la irrupción al espacio personal y al cuerpo de las mujeres.

El acoso contra Sheinbaum, cuyo gobierno alza la bandera de la defensa de las mujeres contra la discriminación y la violencia, pone de realce una problemática latente en México.

Un 70% de las mexicanas de más de 15 años han experimentado alguna agresión al menos una vez en su vida, según datos de ONU Mujeres.

Además, si se suman femicidios y homicidios dolosos, los asesinatos de niñas y mujeres promedian 10 por día, indica la ONU.