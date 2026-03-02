La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó el lunes que su gobierno debería centrarse “de inmediato” en aplicar transformaciones urgentes al modelo económico y social de la isla, en un contexto de escasez de petróleo en el país.

Los comentarios, realizados durante una reunión del Consejo de Ministros, se producen mientras Cuba resiente la presión de un reciente bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, que se sumado a la suspensión de los embarques de crudo desde Venezuela después de que Estados Unidos atacara al país sudamericano en enero.

“Nos tenemos que centrar, de inmediato, en implementar las transformaciones urgentes, las más necesarias, que hay que hacerle al modelo económico y social”, declaró, de acuerdo con reportes de la prensa estatal.

Díaz-Canel señaló que el impulso para transformar el modelo económico y social de Cuba está vinculado, entre otras cosas, a la autonomía empresarial y municipal, y al redimensionamiento del aparato estatal, el gobierno y las instituciones, señalaron los medios oficiales.

El mandatario instó a los municipios a gestionar asuntos que incluyen la inversión extranjera directa; las alianzas económicas entre el sector estatal y el no estatal; y las inversiones con cubanos residentes en el exterior, añaden los reportes.

Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz indicó que las prioridades de Cuba se centran en la producción de alimentos y en cambios en la red eléctrica de la isla, mientras persisten graves apagones e interrupciones en el suministro de combustible.

Los medios estatales reportaron que el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, dijo que el avance en el desarrollo de una estrategia de transición por parte de los municipios sigue siendo lento, pese a la distribución de paneles solares a médicos, maestros y niños. Añadió que los municipios necesitan contar con una estrategia de sostenibilidad que se apoye en sus propios recursos.

El mes pasado, Cuba aplicó medidas de ahorro de combustible, como la suspensión de parte del transporte público y el traslado de las clases a modalidad en línea.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que flexibilizaría ligeramente las restricciones a la venta de petróleo venezolano a Cuba, pero se prevé que la crisis energética y económica de la isla persista.

Además de problemas energéticos, Cuba enfrenta un fuerte aumento de las sanciones de Estados Unidos, que han privado a la isla de casi 8,000 millones de dólares en ingresos entre marzo de 2024 y febrero de 2025, una pérdida que es casi un 50% mayor en comparación con el periodo anterior, según estadísticas gubernamentales.