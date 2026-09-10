TORONTO (AP) — El presidente del Gobierno de Ontario, Doug Ford, declaró este jueves que espera que los republicanos del presidente de EE. UU., Donald Trump, pierdan tanto la Cámara de Representantes como el Senado en las elecciones de mitad de legislatura, y afirmó que los votantes deberían castigar políticamente a Trump por su guerra comercial cada vez más intensa con Canadá.

«Ojalá pierda su escaño en el Senado. Va a perder su escaño en el Congreso. Eso espero, y que rinda cuentas por ello», dijo Ford. «Pero ya veremos cómo va todo. No vamos a interferir en las elecciones de Estados Unidos».

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Ford se ha convertido en uno de los críticos canadienses más abiertos de Trump, acusándole de intentar desmantelar la industria de Ontario y trasladarla al sur de la frontera, mientras ambos se lanzan insultos personales y amenazas.

Las declaraciones de Ford se produjeron dos días después de que Washington agravara la disputa al prohibir la importación de algunos productos lácteos y motocicletas canadienses, así como de la mayoría de las bebidas alcohólicas, tras la entrada en vigor de los aranceles de represalia canadienses sobre productos estadounidenses por valor de unos 20,000 millones de dólares. Trump también tomó medidas para excluir a los productos canadienses de los grandes contratos a largo plazo del Gobierno estadounidense.

«No es de fiar en absoluto», dijo Ford. «Podría llegar a un acuerdo hoy y luego cambiar de opinión. Y eso lo hemos visto una y otra vez».

Aun así, Ford afirmó que cree que Trump quiere llegar a un acuerdo antes de las elecciones de mitad de legislatura y que Canadá debería reanudar las negociaciones lo antes posible.

«Creo sinceramente que el presidente Trump quiere llegar a un acuerdo antes de las elecciones de mitad de legislatura», afirmó Ford. «Puede que me equivoque, pero creo que lo mejor es que nos sentemos a negociar y lleguemos a un acuerdo».

El año pasado, Trump puso fin de forma abrupta a las negociaciones comerciales con Canadá después de que el Gobierno de Ontario, liderado por Ford, emitiera en Estados Unidos un anuncio televisivo en contra de los aranceles en el que se utilizaban las críticas del expresidente Ronald Reagan a los aranceles.

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La disputa ha adquirido tintes personales en repetidas ocasiones. En una entrevista concedida a The Associated Press el mes pasado, Ford se burló de Trump por tener un retrato de Reagan cerca de su escritorio mientras impulsaba unos aranceles que el propio Reagan había criticado, y afirmó que Reagan «le estaría vomitando desde el cuadro si supiera lo que está pasando».

Trump lo describió como «el hermano menos carismático, menos inteligente y, en general, menos llamativo del difunto y gran Rob Ford».

Trump también firmó un decreto ejecutivo por el que ordenaba al Gobierno de EE. UU. que se refiriera al lago Ontario como «lago América», un nombre que Canadá no reconoce.

Ford afirmó el jueves que Trump había fortalecido involuntariamente a Canadá al obligarlo a reducir su dependencia de Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.