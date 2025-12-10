Seúl. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ordenó este miércoles una investigación sobre potenciales ilegalidades entre un grupo religioso y políticos, en medio del juicio contra la líder de la Iglesia de la Unificación, Han Hak-ja, en el que han surgido sospechas de que el grupo sobornó a miembros de los dos principales partidos.

“El presidente ha ordenado que se investiguen de manera estricta las sospechas de vínculos ilegales entre un grupo religioso específico y políticos, sin excepción, independientemente de que pertenezcan al partido gobernante o a la oposición, o de su rango o posición”, informó este miércoles la oficina presidencial, sin precisar qué agrupación.

PUBLICIDAD

El reverendo y la señora Sun Myung Moon caminan por una alfombra roja mientras son presentados durante la parte de Confirmación de Votos de la Ceremonia de Bendición y Reafirmación de Parejas Interreligiosas e Internacionales, el 14 de septiembre de 2002 en el Manhattan Center de Nueva York. Unas 500-600 parejas participaron en la ceremonia de Nueva York, y se estimaba que 21 millones de parejas lo hicieron en todo el mundo a través de una transmisión simultánea a 185 países. ( Archivo )

No obstante, sus declaraciones se producen ante las expectativas de que Yun Yeong-ho, el exjefe de la sede global de la conocida como la secta Moon, revele nombres de legisladores del gobernante Partido Democrático (PD) que supuestamente recibieron dinero entre 2018 y 2020.

Yun no hizo mención a ello en la audiencia de este miércoles, según la agencia local de noticias Yonhap.

Han, de 82 años, fue arrestada en septiembre acusada de sobornos y otros delitos vinculados con la ex primera dama Kim Keon-hee, y el partido del mandatario destituido Yoon Suk-yeol. Junto con Yun, se le acusa de financiar la compra de un collar de lujo y bolsos de Chanel que fueron entregados a Kim, entre otros cargos.

Una novia mira su teléfono durante una ceremonia de bodas masivas en el Cheong Shim Peace World Center en Gapyeong, Corea del Sur, el 7 de febrero de 2020. Parejas surcoreanas y extranjeras intercambiaron o reafirmaron sus votos matrimoniales en la boda masiva organizada por Hak Ja Han Moon, esposa del fallecido reverendo Sun Myung Moon, el controvertido fundador de la Iglesia de la Unificación. ( Archivo )

Tras la orden del presidente, la Policía informó de la formación de un equipo de investigación especial para investigar las sospechas de apoyo de la Iglesia de la Unificación al PD, según Yonhap.

La Iglesia de la Unificación, famosa por sus bodas masivas y su red global de negocios, ha estado bajo un creciente escrutinio en Japón y Corea del Sur por supuesta injerencia política y prácticas financieras abusivas.

Unas 4,600 parejas, algunas provenientes de países extranjeros, rezan durante la ceremonia de bodas masivas organizada por la Iglesia de la Unificación del reverendo Sun Myung Moon en Cheonan, Corea del Sur, el 1 de agosto de 2005. En total, se esperaba que 400 millones de parejas se casaran en 545 sedes en más de 180 países. ( Archivo )

Un tribunal japonés ordenó el pasado marzo la disolución de la rama local de la secta Moon, bajo escrutinio por parte de las autoridades niponas a raíz del asesinato en julio de 2022 del ex primer ministro Shinzo Abe a manos de una víctima del credo, aunque la organización ha recurrido la decisión.

El asesinato dio lugar a la denuncia pública de numerosas víctimas del culto, especialmente hijos de miembros que aseguran haber sido robados y extorsionados por sus progenitores para hacer donaciones a la organización.