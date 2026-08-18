LONDRES. El primer ministro británico, Andy Burnham, intercambió mensajes con un impostor que se hacía pasar por el jefe de gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informaciones publicadas este lunes.

Un portavoz de Burnham se negó a hacer declaraciones, alegando que la política oficial era no hablar de “cuestiones de seguridad nacional”.

Politico citó a cuatro funcionarios anónimos en su primera información, según la cual Burnham creía que estaba intercambiando mensajes con Susie Wiles antes de que le surgieran sospechas y cortara la comunicación.

La Casa Blanca afirmó que el incidente no tenía nada que ver con el hackeo de los dispositivos de Wiles.

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El año pasado, el Gobierno de Estados Unidos investigó una serie de mensajes que recibieron cargos electos, directivos empresariales y otras figuras destacadas de Estados Unidos, de alguien que se hacía pasar por Wiles.

Poco después de esos incidentes, el Departamento de Estado advirtió a los diplomáticos estadounidenses de los intentos de suplantar la identidad del secretario de Estado, Marco Rubio, y posiblemente la de otros funcionarios, mediante inteligencia artificial. La advertencia se produjo tras descubrirse que un impostor que se hacía pasar por Rubio había intentado ponerse en contacto con al menos tres ministros de Asuntos Exteriores, un senador estadounidense y un gobernador.

El FBI había advertido de la existencia de “actores malintencionados” que hacían un uso indebido de la inteligencia artificial para suplantar la identidad de altos cargos del Gobierno de Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.