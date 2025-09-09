“Mi mamá inculcaba tanto los valores que ella hizo un disco de canciones infantiles que se llama Mi cajita de valores. Si lo buscan en Spotify, ahí aparece y la canción más famosa se llama ‘El Peito, así que ya saben búsquenlo”, reveló Adriana Abinader, hija del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader y su esposa Raquel Arbaje, en el programa “Esta noche con Marisela”, de la televisión dominicana.

El álbum, que contiene doce canciones con melodías muy contagiosas tiene una duración de 28 minutos. Fue grabado en el 2006 y añadido a la famosa plataforma digital en el 2019.

“Cuando quieras ir al baño y un peito va salir, aprieta tu nalguita y déjalo ahí, eso es delicado, eso es muy privado, que nadie se entere que un peíto quiso salir”, se escucha a la primera Dama, Raquel Arbaje cantar con unas melodías muy contagiosas.

El 21 de febrero de 2021, se recuerda a la primera Dama de la República cantar “Hombres Valientes”, con un video musical. Esta canción también forma parte de la discografía.