El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader declaró como una “organización terrorista” al grupo armado venezolano el Cártel de los Soles.

La decisión se realiza semanas después de que la administración de Donald Trump los catalogara de la misma manera.

“La decisión obedece a que la Constitución dominicana establece como objetivo de alta prioridad el combate de las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses del país, así como la paz, estabilidad y seguridad nacional y regional. Asimismo, coordinar con las instancias multilaterales apropiadas las acciones necesarias para que se adopten, en el marco del derecho internacional, las sanciones y medidas de cooperación que resulten pertinentes contra dicho grupo terrorista”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.

PUBLICIDAD

Hace varias semanas, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, vinculó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el narcotráfico y lo vinculara como uno de los miembros del Cártel de los Soles.

El decreto del Gobierno Dominicano no menciona en ningún momento el nombre de Nicolás Maduro ni de Venezuela.

El Cartel de los Soles está vinculado a una presunta red criminal que estaría integrada por altos mandos militares y funcionarios venezolanos, vinculada al narcotráfico, al lavado de dinero, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.