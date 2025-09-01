El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que los canales de comunicación con Estados Unidos están “malogrados” y advirtió al presidente Donald Trump sobre un supuesto plan para empujarlo a “un baño de sangre” con una “masacre” contra los venezolanos.

“Nosotros siempre (...) tenemos los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos abiertos. Con Estados Unidos tenemos dos, ahora están malogrados los dos”, dijo Maduro en una rueda de prensa en la que advirtió a Trump que su secretario de Estado, Marco Rubio, lo quiere “llevar a un baño de sangre (...) con una masacre contra el pueblo de Venezuela”.

Relacionadas

  1. Nicolás Maduro denuncia que 1,200 misiles de Estados Unidos “apuntan” a Venezuela

  2. Así es la lujosa mansión de Nicolás Maduro que Estados Unidos le confiscó en República Dominicana

  3. Estados Unidos dice que ha incautado $700 millones a Nicolás Maduro