Oslo, Noruega. La princesa heredera de Noruega emitió una disculpa el viernes a aquellos a quienes ha “decepcionado” tras días de escrutinio sobre sus contactos con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, y expresó su pesar por la situación en la que ha puesto a la familia real.

Las comunicaciones y contactos de la princesa heredera Mette-Marit con Epstein la han puesto en el centro de atención en los últimos días, sumando vergüenza a la familia real justo cuando su hijo fue a juicio esta semana por múltiples delitos, incluidos cargos de violación.

Los archivos de Epstein contenían varios cientos de menciones a la princesa heredera, quien dijo en 2019 que lamentaba haber tenido contacto con Epstein, informaron los medios noruegos.

Los documentos, que incluyen intercambios de correos electrónicos, mostraron que Mette-Marit utilizó una propiedad de Epstein en Palm Beach, Florida, durante varios días en 2013. La emisora NRK informó que la estancia fue organizada a través de un amigo en común, lo cual fue confirmado posteriormente por la casa real.

El palacio real declaró el viernes que Mette-Marit quiere hablar sobre lo sucedido y explicarse con más detalle, pero no puede hacerlo en este momento. Añadió que se encuentra en una situación muy difícil y “espera comprensión ya que necesita tiempo para ordenar sus pensamientos”.

También emitió una declaración de la propia princesa heredera, la segunda en una semana, en la que reiteró su profundo pesar por su amistad pasada con Epstein.

“Es importante para mí disculparme con todos aquellos a quienes he decepcionado”, afirmó. “Parte del contenido de los mensajes entre Epstein y yo no representa a la persona que quiero ser. También pido disculpas por la situación en la que he puesto a la Familia Real, especialmente al Rey y la Reina”.

Mette-Marit dijo en una declaración emitida poco después de que se publicaran los últimos archivos de Epstein que “debo asumir la responsabilidad por no haber investigado más a fondo el pasado de Epstein, y por no haberme dado cuenta antes de qué tipo de persona era”. Añadió: “Mostré un mal juicio y lamento haber tenido cualquier contacto con Epstein. Es simplemente embarazoso”.