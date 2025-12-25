Londres. La familia real británica asistió este jueves a la tradicional misa de Navidad en la iglesia María Magdalena, en la finca inglesa de Sandringham, y el gran ausente fue Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, tras el escándalo por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.

En un día frío pero soleado, los reyes, Carlos III y Camila, así como los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y otros integrantes de la familia real saludaron a numerosas personas que esperaban verles a la salida del templo religioso, ubicado cerca de la mansión de Sandringham, en el este de Inglaterra.

Relacionadas

  1. Policía del Reino Unido no investigará acusación de que Andrés pidió indagar a Virginia Giuffre

  2. Correos de Epstein confirman autenticidad de la foto del príncipe Andrés con Giuffre

  3. El rey Carlos III retira títulos a príncipe Andrés y ordena su desahucio de la residencia real

  4. El príncipe Andrés renuncia a sus títulos reales y firma su caída definitiva

  5. FOTOS: Revelan más fotos de Epstein y quiénes compartían con él

El rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña lideran la llegada para asistir al servicio del Día de Navidad en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, Norfolk, Inglaterra, el jueves 25 de diciembre de 2025.
El rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña lideran la llegada para asistir al servicio del Día de Navidad en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, Norfolk, Inglaterra, el jueves 25 de diciembre de 2025. (The Associated Press)

Los príncipes de Gales estuvieron presentes con sus tres hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis, que hablaron con la multitud y recibieron flores y tarjetas navideñas.

La princesa Catalina, que llevaba un abrigo color chocolate a cuadros, pamela a tono y botas, recibió una gran atención mediática, como suele ocurrir cada vez que es vista en público.

Aunque Andrés Mountbatten-Windsor y su exesposa, Sarah Ferguson, no estuvieron con la familia real, sí lo hicieron sus dos hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, que han conservado sus títulos nobiliarios a pesar de que a su padre le fueron retirados por el rey a raíz de la controversia en torno a Epstein.

El rey Carlos III de Gran Bretaña sale tras asistir al servicio del Día de Navidad en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, Norfolk, Inglaterra, el jueves 25 de diciembre de 2025.
El rey Carlos III de Gran Bretaña sale tras asistir al servicio del Día de Navidad en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, Norfolk, Inglaterra, el jueves 25 de diciembre de 2025. (The Associated Press)

Como parte de la celebración navideña, la princesa de Gales y su hija, la princesa Carlota, interpretaron juntas un dueto de piano para un servicio de villancicos, emitido anoche por la cadena ITV.

Las dos tocaron una pieza musical del compositor escocés Erland Cooper. La interpretación fue realizada en el castillo de Windsor y formó parte del evento “Juntos en Navidad”, grabado a principios de este mes en la Abadía de Westminster y emitido anoche en la cadena ITV.

A las 15:00 GMT, las cadenas emitirán el tradicional discurso del rey Carlos III, jefe del Estado británico, que esta vez ha sido grabado en la Abadía de Westminster, en Londres, en vez de Sandringham.

FOTOS: Revelan más fotos de Epstein y quiénes compartían con él
10 Fotos
En las imágenes que ha compartido el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aparece el expresidente Bill Clinton y el empresario Jeffrey Epstein, con un cheque firmado por Donald Trump.