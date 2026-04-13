El juez Juan Carlos Peinado ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha decidido procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El juez ha rechazado prorrogar más la investigación en un auto en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

Pendientes a la ampliación.