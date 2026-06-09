Buenos Aires. Una profesional de la empresa de medicina que brindó atención al astro futbolístico argentino Diego Maradona en sus últimos días con vida se desvinculó el martes de las imputaciones que la consideran responsable de su muerte en 2020 y señaló a otros dos médicos acusados por el hecho.

Nancy Forlini, jefa de cuidados domiciliarios de la empresa privada Swiss Medical, señaló al neurocirujano Leopoldo Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov como los médicos tratantes del “Diez”, y por ello los principales responsables de su salud, en el juicio que intenta determinar las circunstancias de su muerte el 25 de noviembre de 2020, durante su internación en una casa alquilada en las afueras de Buenos Aires.

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Forlini es uno de los siete profesionales de la salud responsables del cuidado de Maradona sentados en el banquillo de los acusados por homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. El código penal contempla una pena máxima de 25 años de prisión para ese delito.

El excapitán de la selección campeona del mundo en 1986 falleció a los 60 años de un ataque cardiaco, mientras cumplía una internación domiciliaria en la que intentaba recuperarse de una cirugía practicada dos semanas antes en una clínica para removerle un hematoma subdural.

Familiares de Maradona y médicos han declarado durante el juicio que esa vivienda carecía de la aparatología adecuada para tratarlo, una ambulancia para trasladarlo a un hospital en caso de urgencia y las condiciones de salubridad adecuadas en la habitación donde se encontraba postrado.

La representante de la empresa se defiende

Forlini, que se definió como una médica administrativa, dijo que “los médicos tratantes”, en referencia a Luque y Cosachov, “no pidieron insumos ni equipos de complejidad, al contrario”.

Además, afirmó que ninguno solicitó “un médico clínico” para que estuviera presente en la internación domiciliaria de Maradona diariamente.

Al respecto Forlini indicó que el 12 de noviembre de 2020, un día después de que el exjugador abandonó la clínica donde había sido operado, Luque le solicitó “una visita médica semanal”, pero de un profesional que iba a evaluar al paciente en el marco de una interconsulta.

Forlini acotó que su labor consistió en autorizar las prestaciones que le solicitaban los responsables de la salud de Maradona, como por ejemplo un servicio de enfermería las 24 horas.

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“En lo operativo, en lo asistencial están los médicos tratantes. Mi función es cumplir con el servicio”, sostuvo la imputada, quien aseveró que por ser Maradona “un paciente VIP, todo lo que hubiesen pedido se iba a autorizar”.

Sobre la psiquiatra imputada, afirmó que había indicado “laxitud en dar la medicación a tiempo estricto y toma de signos vitales una o dos veces al día; nada más para no molestar” a Maradona. “Si lo dice su médico tratante no tengo por qué dudar”.

Cosachov apuntó días atrás contra la actuación de Swiss Medical señalando que no cumplió con las indicaciones que ella había solicitado para el cuidado de Maradona, como un “médico clínico, neurólogo, una ambulancia”.

Una junta médica con diferentes peritos determinó en 2021 que el equipo tratante del exfutbolista ignoró las señales de riesgo cardiovascular que padecía. Concluyó que sufría una miocardiopatía dilatada que provocó una insuficiencia cardíaca.

En el juicio también están siendo juzgados el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna, el representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, quienes también cumplieron algún papel en la internación domiciliaria del exfutbolista.

Todos los acusados en el proceso niegan haber procedido negligentemente.