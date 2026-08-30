El exdirigente de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) unas fotografías tomadas desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde permanece recluido tras la operación del Ejército estadounidense que permitió su captura el 3 de enero de 2026.

En las imágenes se puede observar a Maduro sonriendo y vistiendo un buzo y un pantalón grises. Además, acompañó los registros gráficos con un mensaje.

“Pequeño regalo de amor y esperanza. Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, escribió el dictador.

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Estas fotografías habrían sido tomadas el 25 de junio de 2026, a las 6:05 a. m., hora local de Estados Unidos, de acuerdo con la información que aparece en la publicación.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

También se puede ver a Maduro haciendo la señal de victoria con sus manos. Además, agradeció a todas las personas que han mostrado su verdadero apoyo.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”, dijo.

Maduro también les pidió a las personas que disfrutaran del “regalo” que les estaba enviando y que no perdieran la esperanza en Dios, quien, según dijo, le ha dado las fuerzas.

“Disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza. Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”, agregó.