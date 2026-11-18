A pocas horas de una cumbre que reunió a Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping en China, Rusia protagonizó una llamativa demostración de fuerza militar en Asia. Dos bombarderos estratégicos con capacidad para transportar armas nucleares fueron desplegados en Vietnam, después de realizar un recorrido por el este del continente que encendió las alarmas de Japón, Taiwán y Corea del Sur.

La inusual operación, considerada una de las mayores demostraciones del alcance de la aviación militar rusa en la región en más de una década, tuvo lugar en vísperas del encuentro trilateral previsto para este jueves en Shenzhen, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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Para los especialistas, el mensaje del Kremlin es claro. Pese al desgaste de más de cuatro años de guerra en Ucrania, Moscú todavía conserva la capacidad de proyectar su poder militar mucho más allá de sus fronteras.

Los protagonistas del despliegue fueron dos bombarderos Tu-95MS, conocidos por la OTAN como Bear (Oso), capaces de transportar misiles de crucero con ojivas nucleares y de recorrer distancias intercontinentales. Las aeronaves aterrizaron el martes en el aeropuerto de Da Nang, en el centro de Vietnam, acompañadas por otros dos aviones militares de apoyo.

Imágenes satelitales mostraron que los cuatro aparatos permanecían estacionados en la pista este miércoles, mientras Putin llegaba a China para participar en las reuniones de alto nivel con sus pares estadounidense y chino. Las autoridades rusas y vietnamitas no ofrecieron explicaciones públicas sobre la operación.

El despliegue provocó una reacción inmediata de varios países de la región. Japón envió aviones de combate después de detectar aeronaves rusas en su espacio aéreo, cerca de una isla del sur del archipiélago, y presentó una protesta diplomática ante Moscú. Corea del Sur también movilizó cazas, luego de que los aparatos ingresaran en su zona de identificación de defensa aérea, aunque sin penetrar en su espacio aéreo soberano.

Taiwán, por su parte, informó que había detectado dos vuelos de aviones militares rusos al este de la isla, cuyo control reclama Pekín. El vicejefe del Estado Mayor taiwanés, Huang Chih-wei, advirtió que esas operaciones representaban una amenaza para la paz y la estabilidad regionales y perjudicaban el mantenimiento del statu quo en el estrecho de Taiwán.

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La elección del momento difícilmente pasó inadvertida. Putin llegó este miércoles a Shenzhen para participar de la cumbre de la APEC y mantener conversaciones con Trump y Xi, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, las tensiones en torno a Taiwán y las disputas entre las principales potencias por el equilibrio estratégico mundial.

Aunque Rusia está muy por detrás de Estados Unidos y China en términos económicos, comerciales y tecnológicos, conserva una carta de enorme peso geopolítico: su arsenal nuclear, el mayor del mundo. El Kremlin ha recurrido reiteradamente a esa capacidad para reivindicar su posición como potencia global y exigir que sus intereses sean tenidos en cuenta en las negociaciones internacionales.

Los Tu-95MS representan una pieza central de ese poderío. Además de su capacidad nuclear, Rusia ha utilizado estos bombarderos para lanzar misiles convencionales contra Ucrania durante la guerra.

“La operación está claramente destinada a recordarles a los países de la región que, pese a la guerra en Ucrania, Moscú todavía puede proyectar su poder hacia el sudeste asiático”, explicó a Reuters Ian Storey, especialista en seguridad del Instituto ISEAS-Yusof Ishak, de Singapur.

En Taiwán, los analistas también vincularon directamente el despliegue con la reunión de los tres mandatarios. Chieh Chung, investigador del Instituto de Investigación de Defensa y Seguridad Nacional, recordó que aviones militares rusos ya habían sido detectados cerca de la isla en 1986 y 2010.

“Rusia eligió realizar este vuelo políticamente cargado antes de la cumbre de líderes de Estados Unidos, China y Rusia del jueves”, afirmó.

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El experto agregó que no podía descartarse que Moscú buscara proyectar una imagen de estrecha cooperación militar con Pekín, su principal socio estratégico frente a Occidente.

China y Rusia mantienen estrechos vínculos políticos y militares, y Moscú ha respaldado repetidamente las reivindicaciones territoriales chinas sobre Taiwán, una isla de gobierno democrático que Pekín considera parte de su territorio.

El despliegue también puso el foco en Vietnam, un aliado histórico de Moscú que intenta mantener un delicado equilibrio entre Rusia, China y Estados Unidos. Los vínculos militares entre Hanoi y Moscú se remontan a la Guerra Fría, y Rusia sigue siendo su principal proveedor de armamento.

Según Ian Storey, especialista del Instituto ISEAS-Yusof Ishak de Singapur, la última operación comparable se había registrado en 2014, cuando Vietnam permitió a Rusia utilizar instalaciones militares en Cam Ranh y Da Nang para reabastecer bombarderos que operaban cerca de Guam, donde Estados Unidos mantiene importantes bases militares. Aquella operación provocó protestas de la administración de Barack Obama. La diferencia es que esta vez los bombarderos rusos aterrizaron directamente en territorio vietnamita.

Para los analistas, la decisión de Hanoi podría representar un cambio de postura y abrir la puerta a nuevos despliegues. Pero también podría constituir una advertencia a China, con la que Vietnam mantiene disputas territoriales en el mar de China Meridional y observa con preocupación su creciente presencia militar en la región.

En particular, Hanoi sigue de cerca la construcción de un aeródromo militar en Laos con apoyo chino, anunciada en septiembre, ante el temor de que termine convirtiéndose en una base de Pekín.

Aunque Vietnam busca diversificar sus proveedores de armamento desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, todavía depende de Moscú para obtener repuestos, mantenimiento y asistencia técnica. La posibilidad de conseguir mejores condiciones para futuras compras militares también podría haber influido en su decisión.