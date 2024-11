Kiev, Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que Rusia ha probado un nuevo misil de alcance intermedio en un ataque contra Ucrania el jueves, y advirtió que Moscú podría utilizarlo contra los países que han permitido a Kiev utilizar sus misiles para atacar a Rusia.

Putin dijo en un discurso televisado a nivel nacional que el ataque ruso a Ucrania del jueves se produjo en respuesta a los ataques ucranianos contra el territorio ruso con misiles estadounidenses y británicos a principios de esta semana.

El dirigente ruso declaró que Rusia emitiría avisos por adelantado antes de los ataques a otros países para permitir la evacuación de la población civil a un lugar seguro.

Advirtió que los sistemas de defensa antiaérea estadounidenses no serían capaces de interceptar los misiles rusos.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo más temprano que el misil utilizado “coincide con la velocidad y la altitud” de un ICBM.

Pero una evaluación de Estados Unidos mostró que el ataque provino de un misil balístico de alcance intermedio y no de un ICBM, según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer comentarios públicos al respecto. Un tercer funcionario estadounidense también dijo que no parecía tratarse de un misil balístico intercontinental.

El alcance de un ICBM -que puede superar los 5,500 kilómetros (3.400 millas)- es superior al necesario para atacar Ucrania. Pero estos misiles están diseñados para transportar cabezas atómicas, y el uso de uno de ellos, incluso con una carga convencional, serviría como escalofriante recordatorio de la capacidad nuclear de Rusia. También parece enviar un mensaje a los aliados occidentales de Ucrania de que Moscú tiene la capacidad de apuntarles.