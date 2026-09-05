El presidente ruso Vladímir Putin recibió el sábado en el Kremlin a los enviados de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner para sostener nuevas conversaciones con el objetivo de poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

El encuentro de más de tres horas terminó sin algún anuncio de progreso. El asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, describió las reuniones como constructivas, francas y útiles, pero no habló de resultados específicos. Se tiene previsto que Witkoff y Kushner estén en Kiev el domingo.

La visita se produjo en momentos en que ambas partes intensifican sus respectivas campañas aéreas. Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también acordaron suspender los ataques contra las respectivas capitales mientras se llevan a cabo las conversaciones.

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El impulso de Washington para poner fin a los combates ha perdido impulso a medida que Estados Unidos ha enfocado toda su atención en los últimos seis meses a su guerra con Irán. Witkoff y Kushner, quien además es yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitaron Moscú por última vez en enero, cuando se reunieron con Putin en el Kremlin.

Primer viaje a Kiev para los emisarios de Estados Unidos

Ambos enviados también visitarán la capital de Ucrania, Kiev, por primera vez en el proceso de paz, dijeron funcionarios ucranianos.

Al inicio de la reunión en Moscú, Putin le pidió a Kushner y Witkoff que transmitieran sus cálidos saludos y gratitud a Trump, y describió la situación en Ucrania como “compleja”. Las fuerzas rusas lanzaron una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

“Putin ha ordenado que no se lleven a cabo ataques contra Kiev durante tres días a partir de la medianoche de hoy”, anunció el portavoz presidencial Dmitry Peskov a la agencia noticiosa rusa Tass.

Zelenskyy dijo que Ucrania estaba preparada para detener los ataques contra Moscú hasta el lunes. Indicó que habló el sábado por la tarde con la delegación estadounidense tras su llegada a Moscú.

“Desde ahora hasta el final del sábado, así como el domingo y el lunes, Ucrania está lista para abstenerse de ataques contra Moscú, y esperamos que los rusos hagan lo mismo con respecto a Kiev”, expresó.

Los enviados fueron recibidos en el aeropuerto en Moscú por el enviado ruso, Kirill Dmitriev, reportó la agencia noticiosa estatal rusa Tass. Dmitriev compartió fotos en las que aparece con la delegación estadounidense mientras descendían del avión, junto al pie de foto “Bienvenidos a Moscú, pacificadores”.

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Al finalizar el encuentro en el Kremlin, Ushakov describió las conversaciones como constructivas y llevadas a cabo con la mayor apertura y confianza. Afirmó que Moscú ofreció su “evaluación integral” de la situación en el campo de batalla, pero también que la reunión no se centró únicamente en la invasión rusa.

“Se discutieron a considerable detalle cuestiones económicas y proyectos conjuntos mutuamente beneficiosos para Rusia y Estados Unidos”, puntualizó.

Un proceso de paz estancado

Con los esfuerzos de paz estancados, Rusia intensificó sus ataques contra Kiev y otras ciudades con bombardeos implacables, aprovechando la escasez de sistemas de defensa antiaérea de Ucrania.

El viernes, un dron ruso alcanzó uno de los edificios gubernamentales más importantes de Kiev: la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, una de las agencias responsables de llevar a cabo ataques en el interior de Rusia.

Las operaciones de largo alcance de Ucrania han golpeado instalaciones militares rusas, refinerías de petróleo y centros de comercio electrónico, en un intento por socavar el esfuerzo bélico y la economía del Kremlin, así como para hacer que los ciudadanos de a pie sientan las consecuencias de la guerra.

Zelensky vincula los ataques rusos a la visita de los enviados

La guerra aérea entre Rusia y Ucrania se ha intensificado mientras las tropas tienen dificultades para avanzar a lo largo de la línea del frente, que se extiende por 1,250 kilómetros (775 millas). Rusia ha estado utilizando recientemente rápidos drones propulsados por motores a reacción, y el aullido recurrente de las sirenas antiaéreas se ha convertido en un elemento de la vida cotidiana en Kiev.

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En una publicación en redes sociales el sábado, Zelensky dijo que Moscú había llevado a cabo ataques nocturnos contra los aeropuertos internacionales de Kiev y Boryspil, y lo relacionó con la visita estadounidense prevista.

“Claramente, estos ataques rusos contra los aeropuertos son una reacción a las discusiones y preparativos ante la posibilidad de que la parte estadounidense utilice una aeronave para viajar a Ucrania”, manifestó.

“Hemos tomado nota de esta acción rusa, y la próxima semana ajustaremos nuestras operaciones en consecuencia con respecto al espacio aéreo ruso, que se ha vuelto peligroso debido a nuestros drones y misiles en el cielo. Por supuesto, no hay ni habrá amenazas a la diplomacia de nuestra parte”, agregó.

Ataques rusos matan a civiles en Ucrania

La ofensiva rusa cobró la vida de cinco personas y dejó otros tantos heridos en una instalación industrial en la región de Dnipropetrovsk, en el sur de Ucrania, de acuerdo con el jefe de la administración militar local, Oleksandr Hanzha. Los fallecidos eran empleados del lugar, añadió.

“Un cerrajero, un electricista, un plomero y un maquinista. Personas de profesiones pacíficas. Simplemente estaban trabajando su turno. Estaban haciendo su trabajo cuando los misiles enemigos les cortaron la vida”, afirmó.

También resultó herido un hombre de 62 años y varias viviendas particulares y un edificio de apartamentos sufrieron daños en otro ataque en el distrito de Nikopol de la región, agregó Hanzha.

En un comunicado el sábado, el Ministerio de Defensa de Rusia indicó que llevó a cabo ataques contra dos plantas metalúrgicas en la región, a las que describió como “importantes proveedores de productos metálicos para la producción militar de Ucrania”.

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La ciudad de Dnipro y la cercana comunidad de Pidhorodne fueron algunas de las zonas atacadas. Una persona murió y otras cinco resultaron heridas, incluidos dos hombres que fueron hospitalizados en estado grave, dijo Hanzha. Una estación de servicio, un supermercado, una instalación industrial, edificios residenciales y vehículos sufrieron daños. Un sexto civil salió lesionado en un ataque en el distrito de Nikopol.

Un dron ruso también alcanzó una casa en Chuhuiv, en la región oriental de Járkiv, dejando al menos tres muertos e hiriendo a una mujer de 40 años, informó el jefe del gobierno regional, Oleh Syniehubov.

Las víctimas fueron una mujer de 19 años, niño de 11 años y un hombre de 45 años. El ataque destruyó un edificio residencial, una construcción anexa y una cochera, señaló Syniehubov. Los bomberos combatían un incendio mientras las autoridades locales registraban la zona en busca de posibles víctimas adicionales.

Dos personas murieron y otra más resultó herida en un ataque con drones rusos en el distrito de Bucha, de la región de Kiev, el sábado, indicaron funcionarios locales. Horas antes, el jefe de la administración militar regional, Tymur Tkachenko, informó que dos personas resultaron heridas en otro ataque.

Hasta la noche del sábado, 28 instalaciones en cinco distritos de la región habían sufrido daños, dijo Tkachenko. Entre ellas había edificios privados y residenciales, almacenes, vías ferroviarias, el territorio de una empresa agrícola y vehículos, afirmó.

Las fuerzas rusas también atacaron repetidamente durante la noche un centro comercial en la región sureña de Mykolaiv con aviones no tripulados, que causaron daños en locales comerciales y provocaron incendios, informaron los servicios estatales de emergencia de Ucrania. Un hombre de 72 años y una adolescente de 17 resultaron heridos.

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Los equipos de emergencia que respondían al incidente se vieron obligados a retirarse repetidamente a zonas seguras debido a la amenaza de nuevos ataques, y regresaron cada vez que las condiciones lo permitieron, según los servicios de emergencia.

Rusia lanzó misiles balísticos desde sus regiones de Rostov y Voronezh y desplegó 167 drones de ataque durante la noche, indicó la Fuerza Aérea de Ucrania. Entre los drones había aeronaves tipo Shahed, aproximadamente la mitad de ellas propulsadas por motores a reacción, así como Geran y aparatos señuelo. Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron o neutralizaron 128 de ellos, explicó.

En la región rusa de Belgorod, en la frontera con Ucrania, dos personas murieron y otras tres resultaron heridas por ataques ucranianos el sábado, de acuerdo con las autoridades locales.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló que sus fuerzas derribaron 53 drones ucranianos durante la noche.