DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza. Qatar ha suspendido sus esfuerzos de mediación clave entre Hamás e Israel, dijo el sábado, después de la creciente frustración por la falta de progreso en un acuerdo de alto al fuego para Gaza.

No quedó claro de inmediato si el resto de los dirigentes de Hamás acogidos por Qatar deben marcharse o adónde irían. Hamás mantiene buenas relaciones con Irán y Turquía, y algunos de sus dirigentes se encuentran ahora en Líbano.

Sin embargo, es muy probable que Qatar reanude sus esfuerzos de mediación si ambas partes muestran una “voluntad política seria” de llegar a un acuerdo, según un funcionario de Egipto, el otro mediador clave.

Qatar comunicó a Israel y a Hamás que no puede seguir mediando “mientras exista una negativa a negociar un acuerdo de buena fe” y, “como consecuencia, la oficina política de Hamás ya no cumple su propósito” en Qatar, declaró una fuente diplomática informada sobre el asunto. Qatar ha dicho a Hamás que tendrá que marcharse si no está dispuesta a entablar negociaciones serias, añadió la fuente.

En Washington, un funcionario estadounidense afirmó que la administración Biden informó a Qatar hace dos semanas de que la permanencia de la oficina de Hamás en Doha ya no era útil y que la delegación de Hamás debía ser expulsada.

Un alto funcionario estadounidense dijo que después de que Hamás rechazara la última propuesta de alto el fuego , Qatar aceptó el consejo e informó a la delegación de Hamás de la decisión hace 10 días.

Un alto cargo de Hamás dijo que eran conscientes de la decisión de Qatar de suspender los esfuerzos de mediación, “pero nadie nos dijo que nos fuéramos”. Hamás ha pedido reiteradamente el fin de la guerra y la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza como condición para cualquier acuerdo de alto el fuego. Israel pretende la devolución de todos los rehenes tomados en el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 e insiste en su presencia en Gaza.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto. La oficina del primer ministro israelí no hizo comentarios.

A última hora del sábado, la agencia de noticias estatal Qatar News Agency publicó comentarios atribuidos a Majed bin Mohammed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, en los que confirmaba que Doha informó a las partes en las conversaciones hace 10 días de que “paralizaría sus esfuerzos para mediar entre Hamás e Israel si no se alcanzaba un acuerdo en esa ronda”.

“Qatar reanudará esos esfuerzos con sus socios cuando las partes muestren su voluntad y seriedad para poner fin a la brutal guerra y al continuo sufrimiento de los civiles”, decía el informe.

Seguía sin vislumbrarse el final de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza y de la guerra entre Israel y Hezbolá en Líbano, donde el ejército israelí afirmó haber atacado centros de mando y otras infraestructuras militantes en los suburbios del sur de Beirut y en otros lugares. Un ataque aéreo israelí contra la ciudad portuaria meridional de Tiro a última hora del viernes causó al menos siete muertos, según informaron las autoridades y un residente.

Hezbolá “debe continuar (la lucha) y nosotros seguiremos apoyándoles aunque perdamos a nuestras familias, nuestras casas, y acabemos en la mugre”, dijo un residente de Beirut, Mohammed Mekdad, mientras la gente buscaba entre los escombros humeantes.

En Gaza, los ataques israelíes mataron al menos a 16 personas el sábado, según informaron funcionarios médicos palestinos, mientras Israel anunciaba la primera entrega de ayuda humanitaria en semanas al hambriento y devastado norte del territorio.

Un ataque alcanzó una escuela convertida en refugio en el barrio oriental de Tufah, en la ciudad de Gaza, y mató al menos a seis personas, según el Ministerio de Sanidad del territorio. Dos periodistas locales, una mujer embarazada y un niño se encontraban entre los fallecidos. El ejército israelí afirmó que el objetivo del ataque era un militante del grupo palestino Yihad Islámica, pero no ofreció pruebas.

Otro ataque israelí mató a siete personas, entre ellas dos mujeres y un niño, en la ciudad meridional de Jan Yunis, según el hospital Nasser. El ejército israelí no respondió a una petición de comentarios.

Y un ataque israelí alcanzó tiendas de campaña en el patio del principal hospital del centro de Gaza, matando al menos a tres personas e hiriendo a un periodista local, informó el hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah. Fue el octavo ataque israelí contra el recinto desde marzo.