Las llamadas “bombas sucias” volvieron a captar la atención internacional luego de que informes de inteligencia de Estados Unidos alertaran sobre supuestos planes de Irán para atacar a altos funcionarios del Gobierno de Donald Trump en Washington con uno de estos dispositivos, según reportó CNN.

Aunque la información no apunta a que exista un ataque inminente, los detalles sobre posibles objetivos y lugares habrían sido lo suficientemente específicos como para activar planes de contingencia de las autoridades estadounidenses.

La preocupación surge en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que comenzó en febrero de este año. Sin embargo, las bombas sucias no son una amenaza nueva: durante décadas han generado inquietud por la posibilidad de que puedan ser utilizadas por gobiernos, grupos terroristas o criminales.

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Pero ¿qué son exactamente y por qué provocan tanta preocupación?

Un explosivo que dispersa material radiactivo

Una bomba sucia es un dispositivo de dispersión radiológica. A diferencia de un arma nuclear, no provoca una reacción nuclear ni necesita tecnología sofisticada para producir una explosión.

Su funcionamiento combina un explosivo convencional —como la dinamita— con material radiactivo. Cuando el dispositivo detona, la explosión dispersa ese material en forma de polvo o pequeños fragmentos que pueden contaminar el área cercana.

Entre las sustancias que podrían utilizarse figura el cesio-137, un elemento radiactivo empleado en aplicaciones médicas e industriales, entre otros usos civiles.

El principal peligro de este tipo de artefacto no necesariamente radica en provocar numerosas muertes por radiación, sino en la contaminación que puede dejar a su paso.

¿Qué daños puede provocar?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los materiales radiactivos que podrían emplearse en una bomba sucia probablemente no producirían una exposición suficiente para causar una enfermedad grave inmediata, excepto entre las personas que se encuentren muy cerca de la explosión.

Sin embargo, el polvo y el humo radiactivos podrían representar un riesgo si son inhalados. Por eso, las autoridades podrían ordenar evacuaciones y establecer perímetros de seguridad para evitar que las personas entren en contacto con el material contaminante.

Las consecuencias también podrían extenderse mucho más allá del lugar de la detonación. Según la organización Nuclear Threat Initiative (NTI), la contaminación podría obligar a cerrar espacios, demoler estructuras y retirar escombros para completar los trabajos de limpieza.

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En determinados escenarios, el costo de la evacuación, la descontaminación y la reconstrucción podría alcanzar miles de millones de dólares.

Materiales de uso civil bajo vigilancia

Una de las razones por las que estos dispositivos generan preocupación es que algunos de sus componentes radiactivos tienen aplicaciones legítimas y se encuentran en hospitales, centros médicos e instalaciones industriales.

El cesio-137, por ejemplo, se utiliza en determinados tratamientos médicos, radiografías industriales y sensores. Esa disponibilidad ha llevado a los gobiernos a reforzar los controles sobre el almacenamiento y manejo de materiales radiactivos, con la supervisión y las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

En junio de este año, el robo de una pequeña cantidad de cesio-137 de un centro médico en Rosario, Argentina, encendió las alarmas sobre la seguridad de este tipo de sustancias.

La especialista Jessica Bufford, en un análisis publicado por NTI, ha advertido que los materiales empleados en una bomba sucia también tienen usos en tratamientos contra el cáncer y procedimientos médicos que salvan vidas.

No es lo mismo que una bomba nuclear

Aunque ambas involucran material radiactivo, una bomba sucia y un arma nuclear son dispositivos muy diferentes.

Una bomba nuclear libera una enorme cantidad de energía mediante una reacción nuclear, con un poder destructivo de una escala muy superior. Una bomba sucia, en cambio, utiliza un explosivo convencional para dispersar material radiactivo.

Hasta ahora, las bombas sucias no han sido utilizadas en combate ni se ha confirmado su empleo por parte de grupos terroristas. Además, su efectividad como arma para causar daños directos a gran escala sigue siendo objeto de debate.

Su potencial de provocar contaminación, miedo, interrupciones y enormes costos de limpieza, no obstante, explica por qué continúan siendo motivo de preocupación para las autoridades.