Berlín. Las autoridades alemanas cerraron temporalmente un aeropuerto y movilizaron aviones de combate para escoltar a un avión de pasajeros después de que una llamada de emergencia hiciera temer un posible secuestro, aunque finalmente se supo que se trataba de un problema con la radio, según informaron las autoridades.

La compañía aérea Corendon Airlines ha informado de que el Boeing 737-800 que volaba de Corfú (Grecia) a Núremberg (Alemania) emitió un código de emergencia a última hora de la mañana sobre el espacio aéreo de Croacia “debido a un breve fallo en el sistema de comunicaciones por radio”.

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En un comunicado enviado a The Associated Press, la compañía aérea afirmó que “no se produjo ninguna situación de emergencia” y que ni los 178 pasajeros, ni la tripulación, ni la aeronave corrieron peligro en ningún momento. El avión aterrizó sin incidentes.

Como medida de precaución, antes de que se conociera el motivo del incidente, la policía acordonó el aeropuerto de Núremberg, según informó la agencia de noticias alemana dpa.

El portavoz de la policía, Michael Petzold, explicó posteriormente que las autoridades habían “recibido un código directamente desde la cabina que hacía pensar en un secuestro”.

“Dado que en ese momento no podíamos comunicarnos con la cabina y la torre de control tampoco podía ponerse en contacto con ella, tuvimos que dar por hecho lo peor: que, efectivamente, podría tratarse de un secuestro”, afirmó.

Seis vuelos sufrieron retrasos y dos vuelos que llegaban al aeropuerto fueron desviados a otros aeropuertos como medida de precaución, según informó un portavoz del aeropuerto, según la agencia dpa.

Las autoridades de toda Europa han intensificado la vigilancia aérea en las últimas semanas, ante el creciente número de incidentes con drones —en su mayoría de origen desconocido— y la preocupación por las acciones ilícitas de Rusia, mientras continúa la guerra de Moscú en Ucrania.

El mes pasado, el Gobierno alemán acusó a Rusia de un intento de atentado perpetrado en agosto en el aeropuerto de Leipzig/Halle con un dron cargado de explosivos, y anunció el cierre de un consulado ruso, entre otras medidas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, desestimó las acusaciones de Berlín.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.