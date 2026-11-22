El arresto de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “Chapo Isidro”, representa un golpe contra una de las estructuras del narcotráfico que ha operado durante años en el norte de México.

El presunto capo fue detenido la noche del viernes en Guasave, Sinaloa, durante un operativo encabezado por fuerzas mexicanas con apoyo de inteligencia de Estados Unidos. La intervención también permitió capturar a dos personas señaladas como integrantes de su círculo cercano: su primo Germán, conocido como “Serafín”, identificado como segundo al mando de la organización, y su cuñado José, señalado como operador financiero.

La relevancia de la captura también responde al perfil del detenido. Meza Flores figuraba entre los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), que ofrecía una recompensa de $5 millones por información que permitiera localizarlo.

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El Gobierno estadounidense lo vinculaba con una organización dedicada al tráfico de personas y al envío de fentanilo, cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana hacia ese país.

De los Beltrán Leyva al liderazgo del Cartel de Guasave

Nacido en 1982 en el municipio de Guasave, el narcotraficante habría comenzado su trayectoria delictiva durante la adolescencia, según explicó a la agencia EFE el especialista en seguridad David Saucedo.

De acuerdo con el analista, Meza Flores inició su carrera criminal bajo la influencia de figuras del narcotráfico mexicano y posteriormente se vinculó con los hermanos Beltrán Leyva, de cuya estructura habría surgido como uno de los principales liderazgos tras la fragmentación de esa organización.

Con el paso de los años, consolidó su propio grupo criminal, conocido como Cartel de Guasave, con presencia principalmente en el norte de Sinaloa y operaciones en estados como Sonora, Baja California y Baja California Sur.

Su apodo, “El otro Chapo”, hace referencia a Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los antiguos líderes del Cartel de Sinaloa. Sin embargo, Meza Flores desarrolló una estructura criminal independiente y se convirtió en uno de sus principales rivales en la disputa por el control territorial.

Una rivalidad marcada por el control de rutas del narcotráfico

Las diferencias entre Meza Flores y el entorno de Guzmán estuvieron relacionadas con el dominio de territorios estratégicos para el traslado de drogas, particularmente en los municipios de Guasave y Ahome.

La ubicación de esa región del norte de Sinaloa la convierte en un punto relevante para las operaciones de narcotráfico con destino a la costa oeste de Estados Unidos.

Saucedo explicó a EFE que el Cartel de Guasave habría mantenido una estructura territorial concentrada, sin buscar necesariamente una expansión hacia otras regiones.

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El especialista describió al grupo como una especie de “feudo”, debido a su arraigo en la zona y sus presuntos vínculos con distintos sectores de la sociedad.

Según su análisis, la organización habría logrado penetrar estructuras políticas, empresariales, policiales, sindicales y sociales del municipio, por lo que advirtió que la captura de su principal dirigente no necesariamente implica la desaparición del grupo.

Sus presuntos vínculos en la guerra entre facciones del Cartel de Sinaloa

Otro elemento que explica la importancia de Meza Flores dentro del panorama criminal mexicano son sus supuestas alianzas durante los enfrentamientos entre facciones del Cartel de Sinaloa.

Saucedo indicó que, tras el estallido de la confrontación entre Los Chapitos, grupo vinculado a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Los Mayos, en 2024, el Cartel de Guasave habría establecido una alianza con esta última facción.

Según el experto, esa relación habría influido indirectamente en el equilibrio de fuerzas entre los grupos enfrentados, debido a los ataques que el Cartel de Guasave habría dirigido contra Los Chapitos.

La detención de Meza Flores podría alterar esas relaciones, aunque el especialista advirtió que la permanencia de las estructuras locales permitiría una eventual sucesión en el liderazgo.

Violencia tras el operativo dejó cuatro militares muertos

La intervención para capturar al narcotraficante estuvo acompañada de una serie de episodios violentos en Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó que después del operativo se registraron bloqueos de carreteras, ataques contra establecimientos comerciales y vehículos, así como otros actos violentos atribuidos a integrantes del crimen organizado.

El balance oficial reportado incluyó la muerte de cuatro militares del Ejército mexicano.

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La operación contó con participación de autoridades de seguridad mexicanas e inteligencia estadounidense. Tanto representantes de las Fuerzas Armadas de México como la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) y el embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson, reconocieron la importancia de la captura.

El arresto ocurrió dos días después del encuentro entre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Trump había reiterado recientemente sus señalamientos sobre la influencia de los carteles del narcotráfico en México.

La captura de uno de los fugitivos más buscados por el FBI representa un acontecimiento importante para la cooperación bilateral en materia de seguridad. Sin embargo, queda por determinar si la operación también debilitará de manera significativa la estructura criminal que Meza Flores habría encabezado durante años.