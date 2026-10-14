Aurora Expeditions, es una empresa especializada en viajes de exploración, recibe postulaciones de profesionales interesados en integrar sus equipos de expedición. La oportunidad puede interesar a quienes buscan nuevos retos laborales en destinos remotos.

La compañía organiza viajes a lugares como la Antártida y el Ártico. Durante estos recorridos, los especialistas acompañan a los viajeros y comparten sus conocimientos sobre la naturaleza, la historia y las características de cada destino.

¿Qué perfiles profesionales pueden postularse?

La empresa contempla diferentes perfiles para sus expediciones. Entre ellos se encuentran:

Biólogos marinos: especializados en la vida marina.

especializados en la vida marina. Geólogos: expertos en el estudio de la Tierra.

expertos en el estudio de la Tierra. Naturalistas: conocedores de la naturaleza.

conocedores de la naturaleza. Historiadores: especializados en la historia de los lugares.

especializados en la historia de los lugares. Guías de expedición: encargados de acompañar a los viajeros.

encargados de acompañar a los viajeros. Guías de actividades: con experiencia en kayak, buceo, senderismo y montañismo.

Además, las funciones dependen de la experiencia de cada profesional. La compañía señala que saber conducir botes inflables utilizados en las excursiones polares puede ser una ventaja para los aspirantes.

¿Cómo enviar la postulación?

Las personas interesadas pueden seguir estos pasos para presentar su candidatura:

Ingresar al portal oficial: acceder a la página de empleos de Aurora Expeditions.

acceder a la página de empleos de Aurora Expeditions. Buscar el equipo de expedición: consultar el apartado destinado a los profesionales que acompañan los viajes.

consultar el apartado destinado a los profesionales que acompañan los viajes. Completar el formulario: proporcionar los datos personales y la información sobre la experiencia y las habilidades profesionales.

proporcionar los datos personales y la información sobre la experiencia y las habilidades profesionales. Enviar la candidatura: revisar los datos antes de presentar la solicitud.

El siguiente paso es completar la solicitud con la información personal y profesional requerida. Es importante incluir la experiencia y las habilidades relacionadas con el perfil al que se aspira.

Una vez enviada la candidatura, la empresa revisará la información y se comunicará con las personas que considere adecuadas para una entrevista. Por ello, es importante presentar los datos con claridad y destacar las habilidades relacionadas con el puesto de interés.